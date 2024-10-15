В Пермском крае задержали пьяного водителя со 106 неоплаченными штрафами

В Карагайском округе сотрудники Госавтоинспекции Пермского края заметили около магазина двух молодых людей, которые сели в отечественный автомобиль в состоянии алкогольного опьянения и поехали. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на ГУ МВД по Пермскому краю.