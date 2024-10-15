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Posted 15 октября, 09:15

Published 15 октября, 09:15

Modified 15 октября, 09:17

Updated 15 октября, 09:17

В Прикамье задержали 25-летнего пьяного водителя со 106 неоплаченными штрафами

В Пермском крае задержали пьяного водителя со 106 неоплаченными штрафами

15 октября 2024, 09:15
Фото: 1MI

В Прикамье задержали 25-летнего пьяного водителя со 106 неоплаченными штрафами

В отношении пермяка возбудили уголовное дело.

В Карагайском округе сотрудники Госавтоинспекции Пермского края заметили около магазина двух молодых людей, которые сели в отечественный автомобиль в состоянии алкогольного опьянения и поехали. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на ГУ МВД по Пермскому краю.

Полицейские остановили машину с целью проверки документов. Выяснилось, что за рулем транспортного средства находился 25-летний житель Юсьвенского округа. Мужчина всю ночь распивал алкоголь с друзьями. Утром они решили поехать за сигаретами.

Позднее выяснилось, что у пермяка имеется 106 неоплаченных штрафов за превышение скорости. Кроме того, он уже привлекался за езду в нетрезвом виде. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.

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#Пермский край#Уголовное дело#Штрафы#Госавтоинспекция#Магазин#Рейд#Алкогольное опьянение#Нетрезвое вождение
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