В Пермском крае задержали пьяного водителя со 106 неоплаченными штрафами

Posted 15 октября, 09:15
Published 15 октября, 09:15
Modified 15 октября, 09:17
Updated 15 октября, 09:17
В Карагайском округе сотрудники Госавтоинспекции Пермского края заметили около магазина двух молодых людей, которые сели в отечественный автомобиль в состоянии алкогольного опьянения и поехали. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на ГУ МВД по Пермскому краю.
Полицейские остановили машину с целью проверки документов. Выяснилось, что за рулем транспортного средства находился 25-летний житель Юсьвенского округа. Мужчина всю ночь распивал алкоголь с друзьями. Утром они решили поехать за сигаретами.
Позднее выяснилось, что у пермяка имеется 106 неоплаченных штрафов за превышение скорости. Кроме того, он уже привлекался за езду в нетрезвом виде. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.