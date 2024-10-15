В Прикамье простятся с погибшим на СВО Сергеем Перевозчиковым

Posted 15 октября, 03:00
Published 15 октября, 03:00
Modified 15 октября, 03:02
Updated 15 октября, 03:02
В ходе СВО на Украине 5 октября погиб 54-летний уроженец Частинского округа Сергей Перевозчиков. Об этом сообщили власти муниципалитета.
«Администрация Частинского округа приносит искренние соболезнования дочери Сергея Вячеславовича, родным и близким. Вечная ему память», — написало ведомство в соцсетях.
Сергей Вячеславович служил рядовым мотострелкового штурмового батальона. Родился мужчина 11 сентября 1970 года.
Прощание прошло 14 октября.