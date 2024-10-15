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Posted 15 октября, 03:00

Published 15 октября, 03:00

Modified 15 октября, 03:02

Updated 15 октября, 03:02

В ходе СВО погиб 54-летний уроженец Частинского округа Сергей Перевозчиков

В Прикамье простятся с погибшим на СВО Сергеем Перевозчиковым

15 октября 2024, 03:00
Фото: 1MI / Администрация Частинского округа

В ходе СВО погиб 54-летний уроженец Частинского округа Сергей Перевозчиков

Прощание с мужчиной состоялось 14 октября.

В ходе СВО на Украине 5 октября погиб 54-летний уроженец Частинского округа Сергей Перевозчиков. Об этом сообщили власти муниципалитета.

«Администрация Частинского округа приносит искренние соболезнования дочери Сергея Вячеславовича, родным и близким. Вечная ему память», — написало ведомство в соцсетях.

Сергей Вячеславович служил рядовым мотострелкового штурмового батальона. Родился мужчина 11 сентября 1970 года.

Прощание прошло 14 октября.

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