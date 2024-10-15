В студгородке Пермского Политеха потерялся кот Пыжик

Posted 15 октября, 10:48
Published 15 октября, 10:48
Modified 15 октября, 10:50
Updated 15 октября, 10:50
На комплексе Пермского политехнического университета (ПНИПУ) потерялся кот Пыжик. Объявление с просьбой откликнуться опубликовала преподаватель вуза, профессор кафедры «Охрана окружающей среды» Наталья Слюсарь.
«Любимчик кафедры кот Пыжик потерялся! Небольшой, худенький. Живет с братиком Рыжиком на кафедре „Охрана окружающей среды“ (ул. Профессора Поздеева, 14)», — пишет пермячка. Если вы видели пропавшего кота или приютили его, позвоните на кафедру по номеру 239-17-95 или свяжитесь с самой Натальей.
Ранее Properm.ru писали про кота-разбойника Кусю, который удивил своим непростым характером работников приюта «Счастливый хвост».