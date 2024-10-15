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Posted 15 октября, 10:48

Published 15 октября, 10:48

Modified 15 октября, 10:50

Updated 15 октября, 10:50

В студенческом городке ПНИПУ пропал любимец кафедры, кот Пыжик

В студгородке Пермского Политеха потерялся кот Пыжик

15 октября 2024, 10:48
Фото: Наталья Слюсарь

В студенческом городке ПНИПУ пропал любимец кафедры, кот Пыжик

Сюжет
ПНИПУ
Пермяков просят откликнуться, если они видели питомца.

На комплексе Пермского политехнического университета (ПНИПУ) потерялся кот Пыжик. Объявление с просьбой откликнуться опубликовала преподаватель вуза, профессор кафедры «Охрана окружающей среды» Наталья Слюсарь.

«Любимчик кафедры кот Пыжик потерялся! Небольшой, худенький. Живет с братиком Рыжиком на кафедре „Охрана окружающей среды“ (ул. Профессора Поздеева, 14)», — пишет пермячка. Если вы видели пропавшего кота или приютили его, позвоните на кафедру по номеру 239-17-95 или свяжитесь с самой Натальей.

Ранее Properm.ru писали про кота-разбойника Кусю, который удивил своим непростым характером работников приюта «Счастливый хвост».

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#Общество#Пермь#ПНИПУ#Домашние животные#Комплекс ПНИПУ#Кошки
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