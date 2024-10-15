В студгородке Пермского Политеха потерялся кот Пыжик

«Любимчик кафедры кот Пыжик потерялся! Небольшой, худенький. Живет с братиком Рыжиком на кафедре „Охрана окружающей среды“ (ул. Профессора Поздеева, 14)», — пишет пермячка. Если вы видели пропавшего кота или приютили его, позвоните на кафедру по номеру 239-17-95 или свяжитесь с самой Натальей.