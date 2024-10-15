В Верхне-Курьинском лесу подрядчик не убрал свалки мусора

Кроме того, при проведении работ сотрудники подрядной организации повредили слой почвы, а восстановление не провел. Как считают в прокуратуре, указанные нарушения допущены вследствие ненадлежащего контроля МКУ «Пермское городское лесничество» за деятельностью подрядной организации. По информации Properm.ru, речь идет об ООО «Промэкология».