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Posted 15 октября, 14:56

Published 15 октября, 14:56

Modified 16 октября, 04:33

Updated 16 октября, 04:33

В Верхне-Курьинском лесу подрядчик не убрал свалки мусора

В Верхне-Курьинском лесу подрядчик не убрал свалки мусора

15 октября 2024, 14:56
Фото: properm.ru
Прокуратура выявила нарушения в работе МКУ «Пермское городское лесничество».

Природоохранная прокуратура нашла нарушения при проведении мероприятий по ликвидации свалок отходов на территории городских лесов Перми.

Во время проверки было установлено, что на территории Верхне-Курьинского участкового лесничества Пермского городского лесничества свалки отходов ликвидированы не полностью, отмечено скопление твердых коммунальных отходов, наличие мусора вдоль пешеходных дорожек.

Кроме того, при проведении работ сотрудники подрядной организации повредили слой почвы, а восстановление не провел. Как считают в прокуратуре, указанные нарушения допущены вследствие ненадлежащего контроля МКУ «Пермское городское лесничество» за деятельностью подрядной организации. По информации Properm.ru, речь идет об ООО «Промэкология».

По итогам проверки МКУ внесено представление, после вмешательства прокуратуры сотрудники «Пермского городского лесничества» указали подрядчику на недоделки. Устранение нарушений находится на контроле надзорного органа.

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