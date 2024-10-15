За 208,9 миллиона в Перми продаются склады фармацевтической сети

У Годовалова были арестованы два земельных участка площадью 1200 и 1030 кв. м, нежилое двухэтажное здание площадью 182,7 кв. м, жилое помещение площадью 426,1 кв. м, а также транспортные средства. У Шаврина арестовали гостевой дом площадью 361 кв. м в Полазненском городском поселении.