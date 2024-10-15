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Posted 15 октября, 03:46

Published 15 октября, 03:46

Modified 15 октября, 03:48

Updated 15 октября, 03:48

За 208,9 миллиона в Перми продаются склады фармацевтической сети

За 208,9 миллиона в Перми продаются склады фармацевтической сети

15 октября 2024, 03:46
Фото: Авито
Сюжет
Банкротство
Ранее объект принадлежал собственникам обанкротившейся сети «Аптека от склада».

В Перми в Кировском районе на ул. Богдана Хмельницкого продается складское помещение за 208,9 млн рублей. Ранее объект принадлежал обанкротившейся фармацевтической сети «Аптека от склада» Андрея Годовалова и Николая Шаврина. Информация об этом появилась на сайте залогового имуществa Сбербанка.

Площадь склада составляет 5,8 тыс. кв. м. В комплекс входит четыре земельных участка, несколько зданий склада и проходной. Строения были возведены в 1992 году. Владельцами объектов являлись собственники обанкротившейся сети «Аптека от склада» Андрей Годовалов и Николай Шаврин.

Напомним, что индивидуального предпринимателя, совладельца аптечной сети «Аптека от склада» Андрея Годовалова и совладельца «Аптеки от склада» Николая Шаврина признали несостоятельными. В отношении них была введена процедура реализации имущества.

У Годовалова были арестованы два земельных участка площадью 1200 и 1030 кв. м, нежилое двухэтажное здание площадью 182,7 кв. м, жилое помещение площадью 426,1 кв. м, а также транспортные средства. У Шаврина арестовали гостевой дом площадью 361 кв. м в Полазненском городском поселении.

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