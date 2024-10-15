Застройщик отеля Radisson ожидает заключения о соответствии здания

Ранее стало известно, что в гостинице Radisson будет 156 номеров, в их числе и президентский номер. Также в здании откроют гриль-ресторан Stoke и SPA-комплекс с фитнес-залом и джакузи. Сроки завершения строительства гостиницы Radisson неоднократно переносили из-за санкций и необходимости поиска новых поставщиков и материалов. Поначалу работы на объекте хотели завершить до конца прошлого года.