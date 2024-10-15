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Posted 15 октября, 06:47

Published 15 октября, 06:47

Modified 15 октября, 06:49

Updated 15 октября, 06:49

Девелопер отеля Radisson готовится получить заключение о соответствии здания

Застройщик отеля Radisson ожидает заключения о соответствии здания

15 октября 2024, 06:47
Фото: properm.ru

Девелопер отеля Radisson готовится получить заключение о соответствии здания

В гостинице планируется открыть 156 номеров.

Застройщик здания пятизвездочного отеля Radisson — ООО «Проспект Пермь» — ожидает заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. Об этом пишет издание Business Class со ссылкой на Агентство инвестиционного развития Прикамья. Заключение гарантирует безопасное использование объекта.

Ранее стало известно, что в гостинице Radisson будет 156 номеров, в их числе и президентский номер. Также в здании откроют гриль-ресторан Stoke и SPA-комплекс с фитнес-залом и джакузи. Сроки завершения строительства гостиницы Radisson неоднократно переносили из-за санкций и необходимости поиска новых поставщиков и материалов. Поначалу работы на объекте хотели завершить до конца прошлого года.

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#Недвижимость#Общество#Пермь#Отель#Гостиница#Radisson
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