Завораживающие кадры: сегодня утром Пермь утонула в тумане

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю со ссылкой на Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщали, что ночью и утром местами в регионе ожидаются туман и изморозь. К слову, деревья и кустарники в городе покрыты инеем.