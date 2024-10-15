Завораживающие кадры: сегодня утром Пермь утонула в тумане

Posted 15 октября, 05:23
Published 15 октября, 05:23
Modified 15 октября, 05:25
Updated 15 октября, 05:25
Второе утро подряд на Пермь опускается туман. Дымка окутывает город, и с Коммунального моста даже не видно поверхность воды на Каме. Снять туманную Пермь на видео удалось и Properm.ru.
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю со ссылкой на Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщали, что ночью и утром местами в регионе ожидаются туман и изморозь. К слову, деревья и кустарники в городе покрыты инеем.