properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 октября, 05:23

Published 15 октября, 05:23

Modified 15 октября, 05:25

Updated 15 октября, 05:25

Утром 15 октября на Пермь опустился сильный туман

Завораживающие кадры: сегодня утром Пермь утонула в тумане

15 октября 2024, 05:23
Фото: properm.ru

Утром 15 октября на Пермь опустился сильный туман

О таких погодных условиях ранее предупреждали и синоптики, и краевое МЧС.

Второе утро подряд на Пермь опускается туман. Дымка окутывает город, и с Коммунального моста даже не видно поверхность воды на Каме. Снять туманную Пермь на видео удалось и Properm.ru.

Видео: properm.ru.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю со ссылкой на Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщали, что ночью и утром местами в регионе ожидаются туман и изморозь. К слову, деревья и кустарники в городе покрыты инеем.

Сухо и солнечно, а потом со снегом. Какая погода ожидает жителей Прикамья на неделе
Узнать подробнее
Читайте также:
Туман и заморозки ожидаются в Пермском крае
#Видео#Мчс пермского края#Пермь#Погода#Туман
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика