Жителя Кунгура осудят за незаконное изготовление оружия и боеприпасов

В течение 2023 и 2024 года обвиняемый нелегально изготовил как нарезное, так и гладкоствольное оружие, а также 57 патронов к ним. Следствие продолжается.



Ранее сообщалось, что у жителя Частых сотрудники полиции обнаружили и изъяли целый арсенал боеприпасов. В ходе обыска места были обнаружены и изъяты 24 банки с порохом общей массой более 10 кг, 245 патронов различного калибра.