Жителя Кунгура осудят за незаконное изготовление оружия и боеприпасов

Posted 15 октября, 08:28
Published 15 октября, 08:28
Modified 15 октября, 08:30
Updated 15 октября, 08:30
В отношении жителя Кунгура возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ. Мужчину подозревают в незаконном производстве огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Пермскому краю.
В течение 2023 и 2024 года обвиняемый нелегально изготовил как нарезное, так и гладкоствольное оружие, а также 57 патронов к ним. Следствие продолжается.
Ранее сообщалось, что у жителя Частых сотрудники полиции обнаружили и изъяли целый арсенал боеприпасов. В ходе обыска места были обнаружены и изъяты 24 банки с порохом общей массой более 10 кг, 245 патронов различного калибра.