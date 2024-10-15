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Posted 15 октября, 08:28

Published 15 октября, 08:28

Modified 15 октября, 08:30

Updated 15 октября, 08:30

Жителя Кунгура осудят за незаконное изготовление оружия и боеприпасов

Жителя Кунгура осудят за незаконное изготовление оружия и боеприпасов

15 октября 2024, 08:28
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
ФСБ
В течение двух лет подозреваемый нелегально изготовил нарезное и гладкоствольное оружие, а также 57 патронов к ним.

В отношении жителя Кунгура возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ. Мужчину подозревают в незаконном производстве огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Пермскому краю.

В течение 2023 и 2024 года обвиняемый нелегально изготовил как нарезное, так и гладкоствольное оружие, а также 57 патронов к ним. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что у жителя Частых сотрудники полиции обнаружили и изъяли целый арсенал боеприпасов. В ходе обыска места были обнаружены и изъяты 24 банки с порохом общей массой более 10 кг, 245 патронов различного калибра.

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#Пермский край#ФСБ#Уголовное дело#Кунгур#Полиция#Патроны#Арсенал#Обыск#Огнестрельное оружие#Боеприпасы#Следствие#Частые#Порох#Изъятие
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