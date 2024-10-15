Жителям Индустриального района придется еще год страдать из-за ремонта Карпинского

Для того, чтобы добраться до центра города и обратно, живущие рядом с улицей Карпинского пермяки вынуждены пользоваться автобусными маршрутами, следующими в объезд по улице Стахановской, шоссе Космонавтов и далее. К таковым относится запущенный в мае компенсационный маршрут №72 «ТРЦ Планета — ЦУМ». На шоссе по утрам и вечерам образуются пробки. В результате на дорогу приходится тратить как минимум в два раза больше времени — ранее можно было дойти до ул. Мильчакова, не переходя железную дорогу, и добраться до пункта назначения гораздо быстрее.