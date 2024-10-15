Жителям Индустриального района придется еще год страдать из-за ремонта Карпинского

Posted 15 октября, 12:45
Published 15 октября, 12:45
Modified 15 октября, 13:18
Updated 15 октября, 13:18
Пешеходный мост через железнодорожные пути, проходящие между Индустриальным и Свердловским районами Перми, делать не будут. Об этом говорится в ответе министерства транспорта на запрос Properm.ru. Ранее такую идею предложила одна из читательниц редакции, в комментариях ее поддержали и другие пермяки.
По правилам, строительство пешеходного моста через железную дорогу требуется, если по участку проходит более 200 поездов в сутки и количество пешеходов превышает 600 человек в час. На данном участке интенсивность движения пешеходов не превышает 150 человек в час, а максимальная скорость поездов — 100 км/ч, сообщают в региональном Минтрансе.
«Участок железной дороги, упомянутый в запросе, находится на перегоне Пермь-II — Бахаревка. В этом месте уже есть безопасные пешеходные переходы, расположенные на уровне железнодорожных путей и оборудованные световой и звуковой сигнализацией. Также рядом находятся два автомобильных путепровода с пешеходными дорожками и автомобильный тоннель», — поясняют в министерстве. Однако пешеходные переходы расположены дальше, чем удобно для пермяков.
Строительство перехода могут инициировать органы местного самоуправления (к примеру, администрация города или района) и обеспечить финансирование проекта. Тогда ОАО «РЖД» готово содействовать в части предоставления технологических окон — то есть, приостанавливать движение поездов для проведения работ по возведению инженерного сооружения.
Для того, чтобы добраться до центра города и обратно, живущие рядом с улицей Карпинского пермяки вынуждены пользоваться автобусными маршрутами, следующими в объезд по улице Стахановской, шоссе Космонавтов и далее. К таковым относится запущенный в мае компенсационный маршрут №72 «ТРЦ Планета — ЦУМ». На шоссе по утрам и вечерам образуются пробки. В результате на дорогу приходится тратить как минимум в два раза больше времени — ранее можно было дойти до ул. Мильчакова, не переходя железную дорогу, и добраться до пункта назначения гораздо быстрее.
При реконструкции ул. Карпинского подрядная организация закрыла движение на путепроводе. Работы начались 25 мая текущего года и продлятся до 15 октября 2025 года. Сразу после старта ремонта обойти улицу можно было по тротуару, но затем и его закрыли для пешеходов.