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Posted 15 октября, 12:45

Published 15 октября, 12:45

Modified 15 октября, 13:18

Updated 15 октября, 13:18

Эти железнодорожные пути рядом с улицей Карпинского переходят пермяки, чтобы сэкономить время и пройти меньшее расстояние.

Жителям Индустриального района придется еще год страдать из-за ремонта Карпинского

15 октября 2024, 12:45
Фото: properm.ru
Эти железнодорожные пути рядом с улицей Карпинского переходят пермяки, чтобы сэкономить время и пройти меньшее расстояние.

Переход для пешеходов между двумя районами Перми строить не будут

Сюжет
Пермская езда
Профинансировать работы по строительству перехода через железную дорогу может администрация города или района, говорят в Минтрансе.

Пешеходный мост через железнодорожные пути, проходящие между Индустриальным и Свердловским районами Перми, делать не будут. Об этом говорится в ответе министерства транспорта на запрос Properm.ru. Ранее такую идею предложила одна из читательниц редакции, в комментариях ее поддержали и другие пермяки.

Фото: properm.ru

По правилам, строительство пешеходного моста через железную дорогу требуется, если по участку проходит более 200 поездов в сутки и количество пешеходов превышает 600 человек в час. На данном участке интенсивность движения пешеходов не превышает 150 человек в час, а максимальная скорость поездов — 100 км/ч, сообщают в региональном Минтрансе.

«Участок железной дороги, упомянутый в запросе, находится на перегоне Пермь-II — Бахаревка. В этом месте уже есть безопасные пешеходные переходы, расположенные на уровне железнодорожных путей и оборудованные световой и звуковой сигнализацией. Также рядом находятся два автомобильных путепровода с пешеходными дорожками и автомобильный тоннель», — поясняют в министерстве. Однако пешеходные переходы расположены дальше, чем удобно для пермяков.

Строительство перехода могут инициировать органы местного самоуправления (к примеру, администрация города или района) и обеспечить финансирование проекта. Тогда ОАО «РЖД» готово содействовать в части предоставления технологических окон — то есть, приостанавливать движение поездов для проведения работ по возведению инженерного сооружения.

«У пешеходов нет выхода». Пермяки возмущены отсутствием обхода у моста на Карпинского
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Для того, чтобы добраться до центра города и обратно, живущие рядом с улицей Карпинского пермяки вынуждены пользоваться автобусными маршрутами, следующими в объезд по улице Стахановской, шоссе Космонавтов и далее. К таковым относится запущенный в мае компенсационный маршрут №72 «ТРЦ Планета — ЦУМ». На шоссе по утрам и вечерам образуются пробки. В результате на дорогу приходится тратить как минимум в два раза больше времени — ранее можно было дойти до ул. Мильчакова, не переходя железную дорогу, и добраться до пункта назначения гораздо быстрее.

Столько остановок нужно собрать, чтобы доехать до центра Перми.Столько остановок нужно собрать, чтобы доехать до центра Перми.
Пробки в Перми по данным на 8:45 14 октября. Среди проблемных участков есть и шоссе Космонавтов.Пробки в Перми по данным на 8:45 14 октября. Среди проблемных участков есть и шоссе Космонавтов.
Столько остановок нужно собрать, чтобы доехать до центра Перми.. Фото: 2ГИС

При реконструкции ул. Карпинского подрядная организация закрыла движение на путепроводе. Работы начались 25 мая текущего года и продлятся до 15 октября 2025 года. Сразу после старта ремонта обойти улицу можно было по тротуару, но затем и его закрыли для пешеходов.

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