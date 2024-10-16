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Posted 16 октября, 11:42

Published 16 октября, 11:42

Modified 16 октября, 11:42

Updated 16 октября, 11:42

3-й Российский винодельческий форум пройдет в Москве

3-й Российский винодельческий форум пройдет в Москве

16 октября 2024, 11:42
Фото: Росконгресс
В Москве состоялась пресс-конференция, на которой обсудили мероприятия третьего Российского винодельческого форума. Это важнейшее для винодельческой индустрии событие пройдет 7 — 8 ноября 2024 года в столице. Медиахолдинг 1MI выступает информационным партнером форума.

Темой предстоящего форума станет «Вино России. Государственная поддержка и контроль. Вклад виноделия в экономику и культуру страны».

Как отметил в своем выступлении генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня», председатель правления ФСРО АВВР Дмитрий Киселев, виноградарство и виноделие представляют собой одну из самых быстро развивающихся отраслей российской экономики. Он привел в качестве примера тот факт, что доля российского вина на полках магазинов достигает 60%. По его словам, форум является важным и содержательным событием, которое оказывает значительное влияние на развитие этой сферы, пишет 56orb.ru.

Президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук подчеркнул важность науки в российском виноделии. В настоящий момент именно научные достижения могут решить проблемы технического суверенитета в отрасли, особенно в таких областях, как создание питомников, разработка собственных дрожжевых штаммов и изучение местных сортов винограда. Курчатовский институт играет ключевую роль в реализации множества федеральных инициатив, направленных на достижение этих целей.

Первый заместитель директора Фонда Росконгресс Андрей Реут подчеркнул стремительные темпы развития отрасли и значимость форума как платформы для координации усилий всех участников. Реут отметил, что эффективность решения поставленных задач можно наблюдать на каждом форуме, в том числе по уровню посещаемости.

Так, в 2022 году форум собрал 1700 участников, прошло 43 мероприятия в рамках деловой программы, а в дегустационной зоне было представлено свыше 40 винодельческих компаний. В 2023 году на втором Российском винодельческом форуме уже присутствовали 2250 участников, состоялось 49 мероприятий, а число винодельческих предприятий в дегустационной зоне увеличилось до более чем 50. В 2024 году, по прогнозам Реута, ожидается не менее 2500 участников.

Кроме того, в рамках форума была учреждена премия имени Л. С. Голицына за выдающиеся достижения в области виноделия. Эта новая профессиональная награда станет важным фактором для стимулирования роста отрасли.

#Общество
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