3-й Российский винодельческий форум пройдет в Москве

Posted 16 октября, 11:42
Published 16 октября, 11:42
Modified 16 октября, 11:42
Updated 16 октября, 11:42
Темой предстоящего форума станет «Вино России. Государственная поддержка и контроль. Вклад виноделия в экономику и культуру страны».
Как отметил в своем выступлении генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня», председатель правления ФСРО АВВР Дмитрий Киселев, виноградарство и виноделие представляют собой одну из самых быстро развивающихся отраслей российской экономики. Он привел в качестве примера тот факт, что доля российского вина на полках магазинов достигает 60%. По его словам, форум является важным и содержательным событием, которое оказывает значительное влияние на развитие этой сферы, пишет 56orb.ru.
Президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук подчеркнул важность науки в российском виноделии. В настоящий момент именно научные достижения могут решить проблемы технического суверенитета в отрасли, особенно в таких областях, как создание питомников, разработка собственных дрожжевых штаммов и изучение местных сортов винограда. Курчатовский институт играет ключевую роль в реализации множества федеральных инициатив, направленных на достижение этих целей.
Первый заместитель директора Фонда Росконгресс Андрей Реут подчеркнул стремительные темпы развития отрасли и значимость форума как платформы для координации усилий всех участников. Реут отметил, что эффективность решения поставленных задач можно наблюдать на каждом форуме, в том числе по уровню посещаемости.
Так, в 2022 году форум собрал 1700 участников, прошло 43 мероприятия в рамках деловой программы, а в дегустационной зоне было представлено свыше 40 винодельческих компаний. В 2023 году на втором Российском винодельческом форуме уже присутствовали 2250 участников, состоялось 49 мероприятий, а число винодельческих предприятий в дегустационной зоне увеличилось до более чем 50. В 2024 году, по прогнозам Реута, ожидается не менее 2500 участников.
Кроме того, в рамках форума была учреждена премия имени Л. С. Голицына за выдающиеся достижения в области виноделия. Эта новая профессиональная награда станет важным фактором для стимулирования роста отрасли.