3-й Российский винодельческий форум пройдет в Москве

Так, в 2022 году форум собрал 1700 участников, прошло 43 мероприятия в рамках деловой программы, а в дегустационной зоне было представлено свыше 40 винодельческих компаний. В 2023 году на втором Российском винодельческом форуме уже присутствовали 2250 участников, состоялось 49 мероприятий, а число винодельческих предприятий в дегустационной зоне увеличилось до более чем 50. В 2024 году, по прогнозам Реута, ожидается не менее 2500 участников.