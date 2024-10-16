Администрация Перми выделит шесть миллионов на уборку снега с 10 платных парковок

Posted 16 октября, 15:15
Published 16 октября, 15:15
Modified 16 октября, 15:18
Updated 16 октября, 15:18
Власти Перми объявили аукцион на право оказания услуг по уборке и вывозу снега с территории платных плоскостных парковок общего пользования. Стоимость контракта составляет 6 млн рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Согласно техническому заданию, подрядчик обязуется предоставить услуги по уборке и вывозу снега с территории 10 платных парковок. Речь идет о следующих парковках: около с ТРК «Семья», на трамвайном кольце «Разгуляй», в районе домов № 68/2 по ул. Ленина, №1 по ул. Пушкина, № 21 и 23 по ул. Попова, и № 52 по ул. Белинского, в районе Экстрим-парка, остановки «Разгуляй», отеля Four Elements Perm и ДК им. Гагарина. Срок завершения работ — 30 апреля 2025 года.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 октября, победителя определят 28 октября.