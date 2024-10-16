Администрация Перми выделит шесть миллионов на уборку снега с 10 платных парковок

Согласно техническому заданию, подрядчик обязуется предоставить услуги по уборке и вывозу снега с территории 10 платных парковок. Речь идет о следующих парковках: около с ТРК «Семья», на трамвайном кольце «Разгуляй», в районе домов № 68/2 по ул. Ленина, №1 по ул. Пушкина, № 21 и 23 по ул. Попова, и № 52 по ул. Белинского, в районе Экстрим-парка, остановки «Разгуляй», отеля Four Elements Perm и ДК им. Гагарина. Срок завершения работ — 30 апреля 2025 года.