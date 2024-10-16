Арбитражный суд Уральского округа поддержал УФАС в споре с АО «Пермтрансжелезобетон»

Арбитражный суд Уральского округа поддержал позицию Пермского УФАС в споре с АО «Пермтрансжелезобетон». Об этом антимонопольное ведомство сообщило в социальных сетях.



В 2023 году УФАС признало предприятие виновным в нарушении Закона о защите конкуренции. С конца 2021 года по июнь 2022 года организация повысила цены на газобетон более чем в два раза. При этом подорожание товара не соответствовало повышению затрат на его производство.



Пермское УФАС пришло к выводу, что компания злоупотребила своим доминирующим положением на товарном рынке, и это привело к ущемлению интересов покупателей. «В итоге рассмотрения дела производитель снизил необоснованно завышенную цену на газобетонные блоки, однако решил оспорить решение УФАС в суде», — сообщили в ведомстве.