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Posted 16 октября, 10:47

Published 16 октября, 10:47

Modified 16 октября, 10:49

Updated 16 октября, 10:49

Арбитражный суд Уральского округа поддержал УФАС в споре с АО «Пермтрансжелезобетон»

Арбитражный суд Уральского округа поддержал УФАС в споре с АО «Пермтрансжелезобетон»

16 октября 2024, 10:47
Фото: vk.com/td_pzsp
За нарушение Закона о защите конкуренции компанию оштрафовали на 475 тыс. рублей.

Арбитражный суд Уральского округа поддержал позицию Пермского УФАС в споре с АО «Пермтрансжелезобетон». Об этом антимонопольное ведомство сообщило в социальных сетях.

В 2023 году УФАС признало предприятие виновным в нарушении Закона о защите конкуренции. С конца 2021 года по июнь 2022 года организация повысила цены на газобетон более чем в два раза. При этом подорожание товара не соответствовало повышению затрат на его производство.

Пермское УФАС пришло к выводу, что компания злоупотребила своим доминирующим положением на товарном рынке, и это привело к ущемлению интересов покупателей. «В итоге рассмотрения дела производитель снизил необоснованно завышенную цену на газобетонные блоки, однако решил оспорить решение УФАС в суде», — сообщили в ведомстве.

За нарушение Закона о защите конкуренции АО «Пермтрансжелезобетон» был назначен штраф в размере 475 тыс. рублей.

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#Арбитражный суд#Штраф#Конкуренция#Нарушение закона#Пермтрансжелезобетон
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