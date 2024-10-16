Время работы автобусного маршрута №16 в Перми продлевается

Как рассказали в городском департаменте транспорта, это поможет улучшить транспортную доступность для жителей Мотовилихи и будет удобнее для пассажиров. Актуальное расписание движения общественного транспорта можно посмотреть на сайте МКУ «Гортранс» или его мобильной версии, а также в Telegram-канале или на странице «ВКонтакте» «Пермский транспорт».