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Posted 16 октября, 02:59

Published 16 октября, 02:59

Modified 16 октября, 03:43

Updated 16 октября, 03:43

В Перми продлят время работы автобусного маршрута №16

Время работы автобусного маршрута №16 в Перми продлевается

16 октября 2024, 02:59
Фото: properm.ru

В Перми продлят время работы автобусного маршрута №16

Сюжет
Пермская езда
Предполагается, что жителям Мотовилихи станет удобнее.

В Перми в будни продлевают время работы автобусного маршрута №16. По вечерам от микрорайона Владимирский в сторону Запруда он будет отправляться до 22:30.

Как рассказали в городском департаменте транспорта, это поможет улучшить транспортную доступность для жителей Мотовилихи и будет удобнее для пассажиров. Актуальное расписание движения общественного транспорта можно посмотреть на сайте МКУ «Гортранс» или его мобильной версии, а также в Telegram-канале или на странице «ВКонтакте» «Пермский транспорт».

Ранее стало известно о появлении новых автобусных маршрутов и изменении старых в Перми. Это произойдет, когда в силу вступят новые пятилетние контракты с перевозчиками.

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#Авто#Пермская езда#Пермь#Автобусы#Общественный транспорт
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