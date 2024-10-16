Время работы автобусного маршрута №16 в Перми продлевается

Posted 16 октября, 02:59
Published 16 октября, 02:59
Modified 16 октября, 03:43
Updated 16 октября, 03:43
В Перми в будни продлевают время работы автобусного маршрута №16. По вечерам от микрорайона Владимирский в сторону Запруда он будет отправляться до 22:30.
Как рассказали в городском департаменте транспорта, это поможет улучшить транспортную доступность для жителей Мотовилихи и будет удобнее для пассажиров. Актуальное расписание движения общественного транспорта можно посмотреть на сайте МКУ «Гортранс» или его мобильной версии, а также в Telegram-канале или на странице «ВКонтакте» «Пермский транспорт».
Ранее стало известно о появлении новых автобусных маршрутов и изменении старых в Перми. Это произойдет, когда в силу вступят новые пятилетние контракты с перевозчиками.