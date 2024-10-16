Чусовской мост станет платным только для транзитного транспорта

Posted 16 октября, 09:08
Published 16 октября, 09:08
Modified 16 октября, 17:50
Updated 16 октября, 17:50
Проезд через Чусовской мост после завершения его строительства станет платным только для транзитного транспорта, сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на 2025–2027 годы Пермского края.
Взимать плату за проезд через мост планируется с 2027 года. Тарифы будут составлять 100 рублей для легковых автомобилей и 300 рублей для грузовых. Это означает, что Пермская концессионная компания (ПКК) сможет получить более 200 млн рублей за год в качестве компенсации за строительство структуры, общая стоимость которого превышает 18 млрд рублей. Для автомобилей с номерными знаками, зарегистрированными в Прикамье, проезд через мост останется бесплатным.
В декабре 2022 года новый мост через Чусовую был введен в эксплуатацию, а старый переведен на ремонтные работы. В настоящее время идет процесс замены генподрядчика. Работы планируется завершить концу 2026 года.