properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 октября, 09:08

Published 16 октября, 09:08

Modified 16 октября, 17:50

Updated 16 октября, 17:50

Проезд по Чусовскому мосту будет платным только для транзитного транспорта

Чусовской мост станет платным только для транзитного транспорта

16 октября 2024, 09:08
Фото: properm.ru

Проезд по Чусовскому мосту будет платным только для транзитного транспорта

Для машин с номерами, зарегистрированными в Пермском крае, проезд через мост будет бесплатным.

Проезд через Чусовской мост после завершения его строительства станет платным только для транзитного транспорта, сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на 2025–2027 годы Пермского края.

Взимать плату за проезд через мост планируется с 2027 года. Тарифы будут составлять 100 рублей для легковых автомобилей и 300 рублей для грузовых. Это означает, что Пермская концессионная компания (ПКК) сможет получить более 200 млн рублей за год в качестве компенсации за строительство структуры, общая стоимость которого превышает 18 млрд рублей. Для автомобилей с номерными знаками, зарегистрированными в Прикамье, проезд через мост останется бесплатным.

В декабре 2022 года новый мост через Чусовую был введен в эксплуатацию, а старый переведен на ремонтные работы. В настоящее время идет процесс замены генподрядчика. Работы планируется завершить концу 2026 года.

Читайте также:
В Перми пожарные спасли из горящей девятиэтажки 11 человекНазван новый срок открытия экспозиции в новом здании пермской галереиЛегкие завтраки. Роспотребнадзор нашел нарушения в школьных столовых в Прикамье
#Пермский край#Чусовской мост#Тарифы#Строительство моста#Компенсации#Платные дороги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика