Две шайбы за 10 минут. Хоккеист из Кунгура Матвей Мичков дебютировал в НХЛ

В ноябре 2021 года Матвей стал самым молодым хоккеистом в истории национальных команд (Россия/СССР) и превзошел достижение Александра Овечкина, став самым молодым автором шайбы за сборную в истории отечественного хоккея. На тот момент ему было 16 лет 339 дней. В детстве Матвей Мичков был воспитанником пермского ХК «Молот», в возрасте 9 лет переехал в Ярославль.