Две шайбы за 10 минут. Хоккеист из Кунгура Матвей Мичков дебютировал в НХЛ

Posted 16 октября, 09:04
Published 16 октября, 09:04
Modified 16 октября, 09:06
Updated 16 октября, 09:06
Уроженец Кунгура, 19-летний Матвей Мичков, дебютировал в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. В гостевом матче в составе «Филадельфия Флайерз» он оформил дубль (пятая и десятая минуты игры) в ворота соперника — «Эдмонтон Ойлерз». Однако встреча в овертайме окончилась поражением «Филадельфии» со счетом 3:4, пишет «РБК Спорт».
Матвей Мичков в начале июля подписал контракт с «Филадельфией», до этого он играл за петербургский СКА. Сейчас на счету хоккеиста три очка (2+1) в трех матчах. Команда выбрала его на драфте НХЛ 2023 года под общим седьмым номером.
В ноябре 2021 года Матвей стал самым молодым хоккеистом в истории национальных команд (Россия/СССР) и превзошел достижение Александра Овечкина, став самым молодым автором шайбы за сборную в истории отечественного хоккея. На тот момент ему было 16 лет 339 дней. В детстве Матвей Мичков был воспитанником пермского ХК «Молот», в возрасте 9 лет переехал в Ярославль.