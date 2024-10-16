ИИ в ОМС повышает качество медпомощи и делает ее более доступной

Баланин взял для примера маммографию. По его словам, с января по июль этого года было выполнено примерно 600 тысяч исследований на маммографе с применением технологий искусственного интеллекта. В ФОМС уверены, что такие исследования обеспечивают высокую точность в диагностике и в определении оптимальных методов лечения. Учитывая, что Росздравнадзор уже зарегистрировал 27 медицинских изделий с применением искусственного интеллекта, Минздрав России и Федеральный фонд ОМС рассматривают внедрение технологий искусственного интеллекта в реальную практику в положительном ключе. Дополнительно к маммографии предлагается включение в систему ОМС флюорографии легких и компьютерной томографии органов грудной клетки и головного мозга с системами поддержки принятия решений врачами.