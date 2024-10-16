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Posted 16 октября, 10:57

Published 16 октября, 10:57

Modified 16 октября, 10:57

Updated 16 октября, 10:57

ИИ в ОМС повышает качество медпомощи и делает ее более доступной

ИИ в ОМС повышает качество медпомощи и делает ее более доступной

16 октября 2024, 10:57
Фото: 1MI
Председатель ФОМС Илья Баланин рассказал, что внедрение в систему обязательного медицинского страхования технологий искусственного интеллекта (ИИ) повышает точность диагностики и доступность медпомощи для россиян.

Баланин взял для примера маммографию. По его словам, с января по июль этого года было выполнено примерно 600 тысяч исследований на маммографе с применением технологий искусственного интеллекта. В ФОМС уверены, что такие исследования обеспечивают высокую точность в диагностике и в определении оптимальных методов лечения. Учитывая, что Росздравнадзор уже зарегистрировал 27 медицинских изделий с применением искусственного интеллекта, Минздрав России и Федеральный фонд ОМС рассматривают внедрение технологий искусственного интеллекта в реальную практику в положительном ключе. Дополнительно к маммографии предлагается включение в систему ОМС флюорографии легких и компьютерной томографии органов грудной клетки и головного мозга с системами поддержки принятия решений врачами.

Несмотря на то что постановка окончательных диагнозов остается за врачами, ИИ способствует более быстрому и точному выявлению заболеваний на ранних стадиях, что значительно повышает вероятность успешного лечения.

Москва занимает одну из ведущих позиций в России по внедрению искусственного интеллекта в систему обязательного медицинского страхования. В столице растёт роль ИИ в алгоритме диагностики и лечения, что соответствует стратегии развития московского здравоохранения до 2030 года. На сегодняшний день ИИ в Москве обработал свыше 13 миллионов лучевых исследований, в том числе МРТ, КТ и флюорографию. Эти технологии активно совершенствуются и применяются для автоматизированного анализа результатов в рамках программы ОМС.

На Российском диагностическом саммите, который прошёл в октябре в Москве, обсуждались достижения в области использования ИИ в лучевой диагностике. Ученые отметили, что такие технологии особенно эффективны для раннего выявления рака, инсульта и других серьёзных заболеваний. Например, в Алтайском крае активно применяется ИИ для диагностики онкологических заболеваний, что приводит к повышению уровня раннего выявления рака груди. В регионе также онкологическим диспансером проводится «розовый флешмоб» — месячник, посвященный борьбе с раком молочной железы.

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