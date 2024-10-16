Милое видео: в Пермском зоопарке у обезьян-колобусов родился детеныш

Posted 16 октября, 04:08
Published 16 октября, 04:08
Modified 16 октября, 05:26
Updated 16 октября, 05:26
В Пермском зоопарке в семействе восточных колобусов родился детеныш. Пара обезьян по кличке Дуся и Федя стала родителями, сообщают в учреждении.
Колобус Дуся везде носит детеныша с собой, а чуть позже о нем будет заботиться все семейство этих животных — «тети», «сестры», «бабушки» и другие родственники. Интересно, что детеныши восточных колобусов рождаются белоснежного цвета и темнеют только через несколько месяцев. А взрослые особи имеют темный окрас с светлыми полосами длинной шерсти, которые образуют мантию. Кроме того, восточные колобусы отличаются от других обезьян наличием пушистых густых хвостов.
Properm.ru в прошлом году писали о стоимости зверей и птиц, обитающих в Пермском зоопарке. Предлагаем вам вспомнить этот материал.