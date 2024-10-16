Милое видео: в Пермском зоопарке у обезьян-колобусов родился детеныш

Колобус Дуся везде носит детеныша с собой, а чуть позже о нем будет заботиться все семейство этих животных — «тети», «сестры», «бабушки» и другие родственники. Интересно, что детеныши восточных колобусов рождаются белоснежного цвета и темнеют только через несколько месяцев. А взрослые особи имеют темный окрас с светлыми полосами длинной шерсти, которые образуют мантию. Кроме того, восточные колобусы отличаются от других обезьян наличием пушистых густых хвостов.