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Posted 16 октября, 04:08

Published 16 октября, 04:08

Modified 16 октября, 05:26

Updated 16 октября, 05:26

Пермский зоопарк опубликовал милое видео с обезьянами-колобусами

Милое видео: в Пермском зоопарке у обезьян-колобусов родился детеныш

16 октября 2024, 04:08
Фото: соцсети Пермского зоопарка

Пермский зоопарк опубликовал милое видео с обезьянами-колобусами

Сюжет
Зоопарк
У этих обезьян принято растить потомство всем семейством.

В Пермском зоопарке в семействе восточных колобусов родился детеныш. Пара обезьян по кличке Дуся и Федя стала родителями, сообщают в учреждении.

Колобус Дуся везде носит детеныша с собой, а чуть позже о нем будет заботиться все семейство этих животных — «тети», «сестры», «бабушки» и другие родственники. Интересно, что детеныши восточных колобусов рождаются белоснежного цвета и темнеют только через несколько месяцев. А взрослые особи имеют темный окрас с светлыми полосами длинной шерсти, которые образуют мантию. Кроме того, восточные колобусы отличаются от других обезьян наличием пушистых густых хвостов.

Properm.ru в прошлом году писали о стоимости зверей и птиц, обитающих в Пермском зоопарке. Предлагаем вам вспомнить этот материал.

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