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Posted 16 октября, 08:25

Published 16 октября, 08:25

Modified 16 октября, 08:27

Updated 16 октября, 08:27

Мисельхоз Кузбасса прояснил, будет ли в Кемерове открыта кондитерская фабрика

Мисельхоз Кузбасса прояснил, будет ли в Кемерове открыта кондитерская фабрика

16 октября 2024, 08:25
Фото: 1MI
Местные жители просили возобновить производство полюбившихся конфет.

Власти Кемеровской области ответили на вопрос о возможном открытии кондитерской фабрики в столице региона. Ранее в социальных сетях местная жительница поинтересовалась, будут ли производить конфеты «Кузбасские», пишет VSE42.Ru.

В Минсельхозе Кузбасса сообщили девушке, что конфеты этой марки выпускало ООО «КДВ Кемерово», но сейчас производство кондитерских изделий прекращено. В адрес собственника уже обращались местные жители и просили возобновить выпуск конфет. Однако все зависит от спроса: в сетевых и розничных магазинах его не наблюдалось, поэтому собственник прервал процесс изготовления.

В министерстве ответили и на вопрос о кондитерских фабриках — сейчас в Новокузнецке и Киселевске работают эти предприятия.

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#Общество#Экономика
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