Мисельхоз Кузбасса прояснил, будет ли в Кемерове открыта кондитерская фабрика

Posted 16 октября, 08:25
Published 16 октября, 08:25
Modified 16 октября, 08:27
Updated 16 октября, 08:27
Власти Кемеровской области ответили на вопрос о возможном открытии кондитерской фабрики в столице региона. Ранее в социальных сетях местная жительница поинтересовалась, будут ли производить конфеты «Кузбасские», пишет VSE42.Ru.
В Минсельхозе Кузбасса сообщили девушке, что конфеты этой марки выпускало ООО «КДВ Кемерово», но сейчас производство кондитерских изделий прекращено. В адрес собственника уже обращались местные жители и просили возобновить выпуск конфет. Однако все зависит от спроса: в сетевых и розничных магазинах его не наблюдалось, поэтому собственник прервал процесс изготовления.
В министерстве ответили и на вопрос о кондитерских фабриках — сейчас в Новокузнецке и Киселевске работают эти предприятия.