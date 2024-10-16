Мисельхоз Кузбасса прояснил, будет ли в Кемерове открыта кондитерская фабрика

В Минсельхозе Кузбасса сообщили девушке, что конфеты этой марки выпускало ООО «КДВ Кемерово», но сейчас производство кондитерских изделий прекращено. В адрес собственника уже обращались местные жители и просили возобновить выпуск конфет. Однако все зависит от спроса: в сетевых и розничных магазинах его не наблюдалось, поэтому собственник прервал процесс изготовления.