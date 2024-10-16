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Posted 16 октября, 15:37

Published 16 октября, 15:37

Modified 16 октября, 15:42

Updated 16 октября, 15:42

Пермский ХК «Молот» расстался с главным тренером Юрием Пановым

Пермский ХК «Молот» расстался с главным тренером Юрием Пановым

16 октября 2024, 15:37
Фото: 1MI / ХК «Молот»
Также ушел и старший тренер спортивного клуба.

Тренерский штаб хоккейного клуба «Молот» по обоюдному согласию сторон покинули главный тренер Юрий Панов и старший тренер Эдуард Волков. Об этом рассказали в пресс-службе спортивного клуба.

«Благодарим Юрия Александровича и Эдуарда Владимировича за работу в нашем клубе! Желаем успешного и многолетнего продолжения тренерской карьеры!», — пишет «Молот».

В настоящий момент в тренерский штаб входят: тренер вратарей Дмитрий Хомутов, тренер по физподготовке Александр Бессонов, а также видео-тренер Евгений Литвинов.

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