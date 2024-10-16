Пермский ХК «Молот» расстался с главным тренером Юрием Пановым

Posted 16 октября, 15:37
Published 16 октября, 15:37
Modified 16 октября, 15:42
Updated 16 октября, 15:42
Тренерский штаб хоккейного клуба «Молот» по обоюдному согласию сторон покинули главный тренер Юрий Панов и старший тренер Эдуард Волков. Об этом рассказали в пресс-службе спортивного клуба.
«Благодарим Юрия Александровича и Эдуарда Владимировича за работу в нашем клубе! Желаем успешного и многолетнего продолжения тренерской карьеры!», — пишет «Молот».
В настоящий момент в тренерский штаб входят: тренер вратарей Дмитрий Хомутов, тренер по физподготовке Александр Бессонов, а также видео-тренер Евгений Литвинов.