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Posted 16 октября, 02:26

Published 16 октября, 02:26

Modified 16 октября, 02:28

Updated 16 октября, 02:28

Вечером 15 октября пермяк сделал фото кометы Цзыцзиньшань-ATLAS с антихвостом

Пермяк запечатлел антихвост самой яркой кометы последних лет

16 октября 2024, 02:26
Фото: Валерий Козубовский. vk.com/astroclubtelescope

Вечером 15 октября пермяк сделал фото кометы Цзыцзиньшань-ATLAS с антихвостом

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Комету можно наблюдать до конца октября после захода Солнца.

Комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) продолжает свой путь в космосе, и по вечерам, после захода Солнца вновь становится заметной для людей. Жители Пермского края — не исключение: в столице Прикамья фотографу Валерию Козубовскому вчера, 15 октября, удалось запечатлеть антихвост кометы на камеру Panasonic S5 II.

Как объясняет руководитель астроклуба «Телескоп» Сергей Полищук, антихвост — это редкая иллюзия, вызванная геометрией наблюдения. Это происходит, когда Земля пересекает плоскость орбиты кометы, находящейся относительно близко к Солнцу. Тогда кометная пыль, которая лежит тонким слоем и отстает от тела кометы, может напоминать по форме шип, направленный в сторону Солнца.

Полюбоваться кометой C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) можно до конца октября. «Поймать» ее в небе вполне реально, если смотреть на запад приблизительно через час после захода Солнца. При этом лучше выехать за город, если есть такая возможность, или подняться на верхние этажи многоэтажек.

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#Общество#Пермь#Фото#Космос#Астрономическое явление#Астрономия#Комета
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