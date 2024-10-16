Пермяк запечатлел антихвост самой яркой кометы последних лет

Posted 16 октября, 02:26
Published 16 октября, 02:26
Modified 16 октября, 02:28
Updated 16 октября, 02:28
Комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) продолжает свой путь в космосе, и по вечерам, после захода Солнца вновь становится заметной для людей. Жители Пермского края — не исключение: в столице Прикамья фотографу Валерию Козубовскому вчера, 15 октября, удалось запечатлеть антихвост кометы на камеру Panasonic S5 II.
Как объясняет руководитель астроклуба «Телескоп» Сергей Полищук, антихвост — это редкая иллюзия, вызванная геометрией наблюдения. Это происходит, когда Земля пересекает плоскость орбиты кометы, находящейся относительно близко к Солнцу. Тогда кометная пыль, которая лежит тонким слоем и отстает от тела кометы, может напоминать по форме шип, направленный в сторону Солнца.
Полюбоваться кометой C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) можно до конца октября. «Поймать» ее в небе вполне реально, если смотреть на запад приблизительно через час после захода Солнца. При этом лучше выехать за город, если есть такая возможность, или подняться на верхние этажи многоэтажек.