Пермяк запечатлел антихвост самой яркой кометы последних лет

Полюбоваться кометой C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) можно до конца октября. «Поймать» ее в небе вполне реально, если смотреть на запад приблизительно через час после захода Солнца. При этом лучше выехать за город, если есть такая возможность, или подняться на верхние этажи многоэтажек.