Пермяки возмущены рубкой берез в сквере на набережной. В мэрии назвали причину

В комментариях посыпались высказывания возмущенных пермяков. «Ну дают… Лучше бы тополя убирали…», — пишет девушка. «Уже нет сил гневаться. Центр все больше превращается в бетонный рай», — отвечает другая. «Везде срубают деревья, притом хорошие, а плохое дерево засохшее не убирают, видимо, на дрова в баню, это я тоже заметила!» — делает вывод еще одна пермячка.