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Posted 16 октября, 04:58

Published 16 октября, 04:58

Modified 16 октября, 05:00

Updated 16 октября, 05:00

В мэрии Перми объяснили, зачем спилили березы в сквере на набережной Камы

Пермяки возмущены рубкой берез в сквере на набережной. В мэрии назвали причину

16 октября 2024, 04:58
Фото: «МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!»

В мэрии Перми объяснили, зачем спилили березы в сквере на набережной Камы

Сюжет
Экология
Взамен снесенных деревьев власти обещают высадить новые.

Вчера вечером, 15 октября, пермяки заметили, что рабочие спиливают березы на набережной Камы в центре города. Фотографии опубликовало издание «МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!».

В комментариях посыпались высказывания возмущенных пермяков. «Ну дают… Лучше бы тополя убирали…», — пишет девушка. «Уже нет сил гневаться. Центр все больше превращается в бетонный рай», — отвечает другая. «Везде срубают деревья, притом хорошие, а плохое дерево засохшее не убирают, видимо, на дрова в баню, это я тоже заметила!» — делает вывод еще одна пермячка.

Фото: «МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!»

В городском управлении по экологии и природопользованию в ответе на запрос корреспондента Properm.ru сообщили, что работы проводятся по веской причине. Еще 1 августа прошлого года в сквере на нижней части набережной прошло комиссионное обследование зеленых насаждений. Выяснилось, что 14 берез находятся в аварийном состоянии и имеют пятую категорию состояния деревьев «сухостой».

По итогам обследования был составлен соответствующий акт с правом на снос деревьев, березы сносят согласно принятому решению. В пресс-службе мэрии рассказали Properm.ru, что до конца текущего года будут выполнены компенсационные посадки на территории, близлежащей к месту сноса деревьев. Порубочные остатки должен вывезти подрядчик. Как правило, в случае сноса аварийных насаждений либо организуются компенсационные посадки, либо в бюджет города выплачивается восстановительная стоимость.

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#Общество#Пермь#Экология#Набережная#Фотофакт#Набережная камы
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