По созданной пермяками хоррор-игре «Черная книга» снимут сериал

Posted 16 октября, 10:40
Published 16 октября, 10:40
Modified 16 октября, 10:42
Updated 16 октября, 10:42
По видеоигре «Черная книга», созданной пермской инди-студией Morteshka, планируют снять сериал. Об этом рассказал режиссер короткометражных фильмов по играм Papers, Please и Beholder Никита Ордынский во время конференции «Игровая индустрия».
Сейчас идет написание сценария адаптации. Создатели хотят снять игровой (не анимационный) сериал, состоящий из восьми эпизодов. Как сообщает Telegram-канал «Кинопоиск | Игры», в создании сериала участвуют и разработчики «Черной книги» из студии Morteshka.
Фолк-хоррор «Черная книга» — это атмосферная игра, в которой нужно сыграть за молодую колдунью, только овладевшую черными знаниями. Игрок попадает в мир мифологических рассказов Чердыни, где встречается с чертями, колдунами, лешими и прочими персонажами из быличек и бывальщин. Действие игры происходит в конце XIX века, она вышла на платформы в августе 2021 года.