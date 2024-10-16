По созданной пермяками хоррор-игре «Черная книга» снимут сериал

Фолк-хоррор «Черная книга» — это атмосферная игра, в которой нужно сыграть за молодую колдунью, только овладевшую черными знаниями. Игрок попадает в мир мифологических рассказов Чердыни, где встречается с чертями, колдунами, лешими и прочими персонажами из быличек и бывальщин. Действие игры происходит в конце XIX века, она вышла на платформы в августе 2021 года.