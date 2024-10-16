properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 октября, 10:40

Published 16 октября, 10:40

Modified 16 октября, 10:42

Updated 16 октября, 10:42

По хоррор-игре «Черная книга», созданной пермской инди-студией, снимут сериал

По созданной пермяками хоррор-игре «Черная книга» снимут сериал

16 октября 2024, 10:40
Фото: страница игры в Steam

По хоррор-игре «Черная книга», созданной пермской инди-студией, снимут сериал

Сейчас идет написание сценария.

По видеоигре «Черная книга», созданной пермской инди-студией Morteshka, планируют снять сериал. Об этом рассказал режиссер короткометражных фильмов по играм Papers, Please и Beholder Никита Ордынский во время конференции «Игровая индустрия».

Сейчас идет написание сценария адаптации. Создатели хотят снять игровой (не анимационный) сериал, состоящий из восьми эпизодов. Как сообщает Telegram-канал «Кинопоиск | Игры», в создании сериала участвуют и разработчики «Черной книги» из студии Morteshka.

Фолк-хоррор «Черная книга» — это атмосферная игра, в которой нужно сыграть за молодую колдунью, только овладевшую черными знаниями. Игрок попадает в мир мифологических рассказов Чердыни, где встречается с чертями, колдунами, лешими и прочими персонажами из быличек и бывальщин. Действие игры происходит в конце XIX века, она вышла на платформы в августе 2021 года.

Читайте также:
В Добрянском районе начали снимать криминальный сериал «Попадос»«Прости нас, Миша, мы всё проиграли» Как сериал «Игры» не показывает ОлимпиадуДва актера из Пермского края «засветились» в криминальной комедии на ТНТ
#Общество#Пермь#Чердынь#Развлечения#Игры#Сериал#Компьютерные игры
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика