properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 октября, 05:46

Published 16 октября, 05:46

Modified 16 октября, 05:48

Updated 16 октября, 05:48

За что уссурийский полиграф облюбовал именно Прикамье

Почему уссурийский полиграф с таким аппетитом ест пермские леса? Отвечаем

16 октября 2024, 05:46
Фото: properm.ru

За что уссурийский полиграф облюбовал именно Прикамье

Ученые раскрыли Properm.ru, чем Пермский край так привлекает вредителя и могут ли дачники уже спасти свои пихты.

Жук-короед под названием «Уссурийский полиграф» атакует Пермский край с 2022 года. Он прибыл в регион из Сибири. Насекомое массово повреждает леса, засыхает огромное количество елей и пихт.

Доцент кафедры лесоводства и ландшафтной архитектуры Института фундаментальных и прикладных агроэкобиотехнологий и лесного хозяйства ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ Александр Романов и руководитель научно-исследовательской лаборатории устойчивого лесопользования Естественнонаучного института, доцент кафедры биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ Людмила Иванчина рассказали корреспонденту Properm.ru о том, что же стало действительно причиной высокой распространенности уссурийского полиграфа в Прикамье.

Чем жуку-короеду так приглянулся Пермский край?

По словам Иванчиной, сейчас уссурийский полиграф распространен во многих регионах России: в Томской, Кемеровской, Новосибирской, Иркутской, Кировской областях, в Алтайском, Красноярском, Пермском краях, в республиках Хакасия, Башкортостан, Татарстан, Алтай, Бурятия и в ряде других субъектов Российской Федерации. Насекомое распространяется в тех регионах, где имеется необходимая вредителю кормовая база. В Пермском крае произрастает пихта сибирская — вид древесных растений, который служит источником питания полиграфа уссурийского.

Александр Романов пояснил Properm.ru, что территория Пермского края находится на юго-западной границе ареала пихты сибирской, это во-первых. А во-вторых, климатические условия зоны южной тайги и хвойно-широколиственных лесов Пермского края являются критическими для жизнедеятельности пихты, что приводит к ослаблению ее жизненного потенциала, зараженностью ржавчинным раком и трутовиком Гартига, и что снижает сопротивляемость пихты к заселению стволовыми вредителями. В третьих, Пермский край является крупным транспортным узлом, связанным с перевозкой круглых неокоренных лесоматериалов, что и позволило лубоеду перебраться на новую кормовую базу в виде наших лесов с участием пихты.

В июле 2024 года научный коллектив Людмилы Иванчиной получил грант в рамках Президентской программы исследовательских проектов Российского научного фонда среди научных групп под руководством молодых ученых. Коллектив создает первую в стране систему оперативного выявления усыхания древостоя пихты с помощью геоинформационных технологий. Полевые работы почти завершены, они проводились в Пермском, Добрянском и Сивинском лесничествах. Данные собирались в том числе с использованием БПЛА с мультиспектральной камерой и воздушным тепловизором. Далее собранные научные материалы будут обрабатывать и анализировать, устанавливать закономерности.

В чем специфика распространенности полиграфа в Прикамье?

Особой специфики нет: продвигается жук-короед и расходится в разные стороны от транспортных магистралей (ж/д и автодороги). Также есть сомнения в том, что все пихты погибают именно от полиграфа уссурийского, поскольку признаки гибели деревьев не всегда совпадают с классическим вариантом (отпадение коры в основании ствола, особенность ходов под корой), подчеркнул Романов.

Как сообщил ученый, 2022 и 2023 годы были достаточно теплыми, чтобы активизировались наши местные стволовые вредители, в том числе Полиграф пушистый. Эти насекомые также приводят к засыханию пихт по всему региону.

Как дачникам защитить свои пихты от уссурийского полиграфа

Самым эффективным средством против полиграфа уссурийского на данный момент является препарат Abasol, разработанный компанией Mauget, заявила Иванчина. Это системный инсектицид/фунгицид в готовых к использованию капсулах для введения стволовых инъекций в деревья. На одно дерево необходимо минимум 2-3 капсулы препарата.

Учеными испытывались и другие препараты, однако положительного эффекта против вредителя добиться они не показали. Вопрос борьбы с уссурийским полиграфом требует детального изучения и испытания других препаратов.

Ранее сообщалось, что карантинная зона по уссурийскому полиграфу в Прикамье была расширена на 42 тыс. га. Новые очаги распространения уссурийского полиграфа были обнаружены на территории лесных массивов Осинского, Пермского, Закамского лесничеств Пермского края.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика