Почему уссурийский полиграф с таким аппетитом ест пермские леса? Отвечаем

Posted 16 октября, 05:46
Published 16 октября, 05:46
Modified 16 октября, 05:48
Updated 16 октября, 05:48
Жук-короед под названием «Уссурийский полиграф» атакует Пермский край с 2022 года. Он прибыл в регион из Сибири. Насекомое массово повреждает леса, засыхает огромное количество елей и пихт.
Доцент кафедры лесоводства и ландшафтной архитектуры Института фундаментальных и прикладных агроэкобиотехнологий и лесного хозяйства ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ Александр Романов и руководитель научно-исследовательской лаборатории устойчивого лесопользования Естественнонаучного института, доцент кафедры биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ Людмила Иванчина рассказали корреспонденту Properm.ru о том, что же стало действительно причиной высокой распространенности уссурийского полиграфа в Прикамье.
По словам Иванчиной, сейчас уссурийский полиграф распространен во многих регионах России: в Томской, Кемеровской, Новосибирской, Иркутской, Кировской областях, в Алтайском, Красноярском, Пермском краях, в республиках Хакасия, Башкортостан, Татарстан, Алтай, Бурятия и в ряде других субъектов Российской Федерации. Насекомое распространяется в тех регионах, где имеется необходимая вредителю кормовая база. В Пермском крае произрастает пихта сибирская — вид древесных растений, который служит источником питания полиграфа уссурийского.
Александр Романов пояснил Properm.ru, что территория Пермского края находится на юго-западной границе ареала пихты сибирской, это во-первых. А во-вторых, климатические условия зоны южной тайги и хвойно-широколиственных лесов Пермского края являются критическими для жизнедеятельности пихты, что приводит к ослаблению ее жизненного потенциала, зараженностью ржавчинным раком и трутовиком Гартига, и что снижает сопротивляемость пихты к заселению стволовыми вредителями. В третьих, Пермский край является крупным транспортным узлом, связанным с перевозкой круглых неокоренных лесоматериалов, что и позволило лубоеду перебраться на новую кормовую базу в виде наших лесов с участием пихты.
В июле 2024 года научный коллектив Людмилы Иванчиной получил грант в рамках Президентской программы исследовательских проектов Российского научного фонда среди научных групп под руководством молодых ученых. Коллектив создает первую в стране систему оперативного выявления усыхания древостоя пихты с помощью геоинформационных технологий. Полевые работы почти завершены, они проводились в Пермском, Добрянском и Сивинском лесничествах. Данные собирались в том числе с использованием БПЛА с мультиспектральной камерой и воздушным тепловизором. Далее собранные научные материалы будут обрабатывать и анализировать, устанавливать закономерности.
Особой специфики нет: продвигается жук-короед и расходится в разные стороны от транспортных магистралей (ж/д и автодороги). Также есть сомнения в том, что все пихты погибают именно от полиграфа уссурийского, поскольку признаки гибели деревьев не всегда совпадают с классическим вариантом (отпадение коры в основании ствола, особенность ходов под корой), подчеркнул Романов.
Как сообщил ученый, 2022 и 2023 годы были достаточно теплыми, чтобы активизировались наши местные стволовые вредители, в том числе Полиграф пушистый. Эти насекомые также приводят к засыханию пихт по всему региону.
Самым эффективным средством против полиграфа уссурийского на данный момент является препарат Abasol, разработанный компанией Mauget, заявила Иванчина. Это системный инсектицид/фунгицид в готовых к использованию капсулах для введения стволовых инъекций в деревья. На одно дерево необходимо минимум 2-3 капсулы препарата.
Учеными испытывались и другие препараты, однако положительного эффекта против вредителя добиться они не показали. Вопрос борьбы с уссурийским полиграфом требует детального изучения и испытания других препаратов.
Ранее сообщалось, что карантинная зона по уссурийскому полиграфу в Прикамье была расширена на 42 тыс. га. Новые очаги распространения уссурийского полиграфа были обнаружены на территории лесных массивов Осинского, Пермского, Закамского лесничеств Пермского края.