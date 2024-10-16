Почему уссурийский полиграф с таким аппетитом ест пермские леса? Отвечаем

Александр Романов пояснил Properm.ru, что территория Пермского края находится на юго-западной границе ареала пихты сибирской, это во-первых. А во-вторых, климатические условия зоны южной тайги и хвойно-широколиственных лесов Пермского края являются критическими для жизнедеятельности пихты, что приводит к ослаблению ее жизненного потенциала, зараженностью ржавчинным раком и трутовиком Гартига, и что снижает сопротивляемость пихты к заселению стволовыми вредителями. В третьих, Пермский край является крупным транспортным узлом, связанным с перевозкой круглых неокоренных лесоматериалов, что и позволило лубоеду перебраться на новую кормовую базу в виде наших лесов с участием пихты.