Подростка из Яйвы осудили за изнасилование и убийство 22-летней девушки

Posted 16 октября, 12:49
Published 16 октября, 12:49
Modified 16 октября, 12:51
Updated 16 октября, 12:51
Подростка из Яйвы признали виновным в убийстве и изнасиловании 22-летней девушки. Ему дали девять лет с отбыванием наказания в воспитательной колонии, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.
15-летнего парня судили сразу по нескольким статьям УК РФ: ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж), п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья), ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием).
По версии следствия, 20 апреля 2024 года в поселке Яйва пьяный подросток увидел на краю леса девушку. Он схватил ее за шею и оттащил вглубь чащи где потребовал отдать ему деньги и телефон. Затем он изнасиловал свою жертву и убил, чтобы скрыть преступление. Подросток добивал девушку деревянной палкой по голове и телу. Тело убитой преступник спрятал в канаве.
Вечером того же дня злоумышленник похитил у девочки мобильник в парке Яйвы. После этого он решил сбежать из поселка, но его задержали.
Суд назначил виновному девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Приговор в законную силу не вступил.