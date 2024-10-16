Подростка из Яйвы осудили за изнасилование и убийство 22-летней девушки

По версии следствия, 20 апреля 2024 года в поселке Яйва пьяный подросток увидел на краю леса девушку. Он схватил ее за шею и оттащил вглубь чащи где потребовал отдать ему деньги и телефон. Затем он изнасиловал свою жертву и убил, чтобы скрыть преступление. Подросток добивал девушку деревянной палкой по голове и телу. Тело убитой преступник спрятал в канаве.