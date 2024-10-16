Специалисты рассказали, как проходит день кота Крошика в реабилитационном центре

Специалисты DogMas отмечают, что их подопечный стал намного лучше передвигаться и идти на контакт, иногда он даже мурлычет. Крошик пытается убегать и скрываться от реабилитологов. Однако «пациент» еще не признает игрушек, так как никогда их не видел и не понимает, как с ними играть. В комментариях люди волнуются, что у животного могут болеть суставы, и предлагают ограничить его подвижность. Однако Галя Море отвечает, что у Крошика суставы не болят, поэтому ему разрешают важно ходить и прыгать везде, где он может.