Специалисты рассказали, как проходит день кота Крошика в реабилитационном центре

Posted 16 октября, 07:56
Published 16 октября, 07:56
Modified 16 октября, 08:03
Updated 16 октября, 08:03
Пермский кот Крошик, чья история получила известность во всем мире, продолжает процесс похудения в реабилитационном центре DogMas. За неделю животное сбросило вес до 14,4 кг, рассказали вчера в группе поддержки животного «ВКонтакте», которую ведет руководитель приюта «Матроскин» Галя Море. 8 октября вес Крошика держался на отметке 14,8 кг. По словам главного врача клиники DogMas Екатерины Бедаковой, планируется, что кот похудеет до 7-8 кг.
Специалисты DogMas отмечают, что их подопечный стал намного лучше передвигаться и идти на контакт, иногда он даже мурлычет. Крошик пытается убегать и скрываться от реабилитологов. Однако «пациент» еще не признает игрушек, так как никогда их не видел и не понимает, как с ними играть. В комментариях люди волнуются, что у животного могут болеть суставы, и предлагают ограничить его подвижность. Однако Галя Море отвечает, что у Крошика суставы не болят, поэтому ему разрешают важно ходить и прыгать везде, где он может.
Бездомного толстого кота Крошика волонтеры спасли из подвала больницы. Прохожие носили ему разную и далеко не всегда полезную еду, поэтому животное растолстело. Из-за ожирения у него появились и другие проблемы со здоровьем. С 28 августа текущего года Крошик проходит курс похудения и лечения в реабилитационном центре DogMas. Поддержать процесс восстановления может любой желающий — для этого нужно оформить пожертвование приюту «Матроскин».