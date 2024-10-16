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Posted 16 октября, 07:56

Published 16 октября, 07:56

Modified 16 октября, 08:03

Updated 16 октября, 08:03

Екатерина Бедакова и ее пациент.

Специалисты рассказали, как проходит день кота Крошика в реабилитационном центре

16 октября 2024, 07:56
Фото: реабилитационный центр DogMas
Екатерина Бедакова и ее пациент.

Пермский толстый кот Крошик за полтора месяца похудел более чем на 2,5 кг

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Доброта на ПП
Животное спасли из подвала и обнаружили, что оно весит 17 кг.

Пермский кот Крошик, чья история получила известность во всем мире, продолжает процесс похудения в реабилитационном центре DogMas. За неделю животное сбросило вес до 14,4 кг, рассказали вчера в группе поддержки животного «ВКонтакте», которую ведет руководитель приюта «Матроскин» Галя Море. 8 октября вес Крошика держался на отметке 14,8 кг. По словам главного врача клиники DogMas Екатерины Бедаковой, планируется, что кот похудеет до 7-8 кг.

Специалисты DogMas отмечают, что их подопечный стал намного лучше передвигаться и идти на контакт, иногда он даже мурлычет. Крошик пытается убегать и скрываться от реабилитологов. Однако «пациент» еще не признает игрушек, так как никогда их не видел и не понимает, как с ними играть. В комментариях люди волнуются, что у животного могут болеть суставы, и предлагают ограничить его подвижность. Однако Галя Море отвечает, что у Крошика суставы не болят, поэтому ему разрешают важно ходить и прыгать везде, где он может.

Бездомного толстого кота Крошика волонтеры спасли из подвала больницы. Прохожие носили ему разную и далеко не всегда полезную еду, поэтому животное растолстело. Из-за ожирения у него появились и другие проблемы со здоровьем. С 28 августа текущего года Крошик проходит курс похудения и лечения в реабилитационном центре DogMas. Поддержать процесс восстановления может любой желающий — для этого нужно оформить пожертвование приюту «Матроскин».

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