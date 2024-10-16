Стало известно, когда в Перми запустят движение по новой развязке на улице Строителей

Также откроется движение через правый съезд с моста для проезда на улицу Локомотивную. Движение в сторону тоннелей будет регулироваться светофором. Кроме того, будут запущено движение по мосту в обоих направлениях, это облегчит транспортное сообщение между шоссе Космонавтов и мкр. Парковым.