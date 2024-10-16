Стало известно, когда в Перми запустят движение по новой развязке на улице Строителей

Posted 16 октября, 16:48
Published 16 октября, 16:48
Modified 17 октября, 05:03
Updated 17 октября, 05:03
Завтра, 17 октября, в Перми запустят движение по новой развязке, соединяющей ул. Строителей и площадь Гайдара. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.
Также откроется движение через правый съезд с моста для проезда на улицу Локомотивную. Движение в сторону тоннелей будет регулироваться светофором. Кроме того, будут запущено движение по мосту в обоих направлениях, это облегчит транспортное сообщение между шоссе Космонавтов и мкр. Парковым.
Правый съезд на ул. Локомотивную со стороны ул. Рабочей будет запущен ориентировочно в конце октября.