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Posted 16 октября, 16:48

Published 16 октября, 16:48

Modified 17 октября, 05:03

Updated 17 октября, 05:03

В Перми 17 октября запустят движение по новой развязке на улице Строителей

Стало известно, когда в Перми запустят движение по новой развязке на улице Строителей

16 октября 2024, 16:48
Фото: Изображение Midjourney

В Перми 17 октября запустят движение по новой развязке на улице Строителей

Движение по мостовой развязке будет действовать в обоих направлениях.

Завтра, 17 октября, в Перми запустят движение по новой развязке, соединяющей ул. Строителей и площадь Гайдара. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.

Также откроется движение через правый съезд с моста для проезда на улицу Локомотивную. Движение в сторону тоннелей будет регулироваться светофором. Кроме того, будут запущено движение по мосту в обоих направлениях, это облегчит транспортное сообщение между шоссе Космонавтов и мкр. Парковым.

Правый съезд на ул. Локомотивную со стороны ул. Рабочей будет запущен ориентировочно в конце октября.

Фото: Минтранс Прикамья
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