Терпей устал терпеть. Пермский медведь поехал на ПМЖ из Казани в Москву

Активисты не раз жаловались на содержание Терпея в зоопарке Казани. Животному 22 года (по человеческим меркам это примерно 90), а он жил в узком вольере и с «дыркой в полу» вместо бассейна, пишет Inkazan.ru. Зоопарк наказали за нарушение содержания животных.