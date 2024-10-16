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Posted 16 октября, 10:28

Published 16 октября, 10:28

Modified 16 октября, 10:30

Updated 16 октября, 10:30

Терпей устал терпеть. Пермский медведь поехал на ПМЖ из Казани в Москву

Терпей устал терпеть. Пермский медведь поехал на ПМЖ из Казани в Москву

16 октября 2024, 10:28
Фото: inkazan
Хищнику хотят улучшить условия содержания.

Медведь Терпей из пермского зоопарка переехал из Казани в Москву. В столице Татарстана у хищника были плохие условия содержания.

«Терпей обрел новый дом в Московском зоопарке! Дорогу выдержал. По заключению ветеринаров, чувствует себя хорошо. Уже обживается в новом вольере», — пишет в своем телеграм-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Активисты не раз жаловались на содержание Терпея в зоопарке Казани. Животному 22 года (по человеческим меркам это примерно 90), а он жил в узком вольере и с «дыркой в полу» вместо бассейна, пишет Inkazan.ru. Зоопарк наказали за нарушение содержания животных.

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#Пермь#Животные#Пермский зоопарк#Казань#Белый медведь
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