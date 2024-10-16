Терпей устал терпеть. Пермский медведь поехал на ПМЖ из Казани в Москву

Posted 16 октября, 10:28
Published 16 октября, 10:28
Modified 16 октября, 10:30
Updated 16 октября, 10:30
Медведь Терпей из пермского зоопарка переехал из Казани в Москву. В столице Татарстана у хищника были плохие условия содержания.
«Терпей обрел новый дом в Московском зоопарке! Дорогу выдержал. По заключению ветеринаров, чувствует себя хорошо. Уже обживается в новом вольере», — пишет в своем телеграм-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Активисты не раз жаловались на содержание Терпея в зоопарке Казани. Животному 22 года (по человеческим меркам это примерно 90), а он жил в узком вольере и с «дыркой в полу» вместо бассейна, пишет Inkazan.ru. Зоопарк наказали за нарушение содержания животных.