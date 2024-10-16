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Posted 16 октября, 07:18

Published 16 октября, 07:18

Modified 16 октября, 07:20

Updated 16 октября, 07:20

Цены на шаурму в Перми подскочили на 10%

Цены на шаурму в Перми подскочили на 10%

16 октября 2024, 07:18
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Пермьстат
Больше всего подорожали говядина и зелень.

За год цены на шаурму в Перми выросли на 10%. Об этом сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на представителей общепита.

Сейчас средняя стоимость шаурмы составляет 225 рублей. Рост цен связан с увеличением стоимости продуктов и аренды помещений. Из продуктов больше всего подорожали говядина и зелень, а вот курица подешевела, такие данные приводит Пермьстат. Аренда в среднем в год растёт на 10%, рассказал управляющий сети кафе «Сытый Серж» Святослав Каменских.

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#Пермьстат#Общепит#Рост цен#Шаурма
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