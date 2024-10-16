Цены на шаурму в Перми подскочили на 10%

Сейчас средняя стоимость шаурмы составляет 225 рублей. Рост цен связан с увеличением стоимости продуктов и аренды помещений. Из продуктов больше всего подорожали говядина и зелень, а вот курица подешевела, такие данные приводит Пермьстат. Аренда в среднем в год растёт на 10%, рассказал управляющий сети кафе «Сытый Серж» Святослав Каменских.