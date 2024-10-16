У пермской чиновницы хотят забрать 8 млн из-за угнанного в Казахстан Mercedes-Benz

Адвокат Утяганов поинтересовался в процессе, есть ли у прокуратуры доказательства, что у Плюсниной в момент приобретения автомобиля в 2022 году были в наличии 7,96 млн рублей и что она действительно истратила их на покупку. Прокурор Севак Ванцян указал, что бремя доказывания в этом случае лежит на ответчике, а закон о противодействии коррупции не требует поиска таких доказательств: «Есть дорогостоящий автомобиль, зарегистрированный на имя Плюсниной и нет подтвержденного источника доходов для ее покупке».