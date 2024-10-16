У пермской чиновницы хотят забрать 8 млн из-за угнанного в Казахстан Mercedes-Benz

Posted 16 октября, 12:07
Published 16 октября, 12:07
Modified 16 октября, 12:33
Updated 16 октября, 12:33
Судья Индустриального районного суда Любовь Костарева сегодня, 16 октября, отложила еще на две недели рассмотрение гражданского иска прокуратуры об истребовании с замруководителя отдела по Индустриальному району терруправления по Перми регионального Минсоцразвития Натальи Плюсниной в доход государства 7,9 млн рублей. Изначально прокуратура требовала забрать у чиновницы элитный кроссовер Mercedes-Benz GLE 4MATIC, но в ходе разбирательства выяснилось, что его перегнали на территорию Казахстана.
После чего на прошлом заседании прокуратура уточнила иск к Плюсниной и попросила обратить взыскание на финансы чиновницы, а не на транспортное средство. Этот вопрос суд разрешил в отсутствии ответчицы и ее представителя, юриста Эдуарда Утяганова. Тогда за две минуты до начала заседания он сообщил о своем отсутствии из-за участия в процессе в Верховном суде Удмуртии.
Сегодня адвокат Утяганов приобщил к материалам суда ходатайство Плюсниной о рассмотрении дела в ее отсутствии. И протокол осмотра автомобиля в Астане, где казахский эксперт 16 августа 2024 года оценил состояние кроссовера. Плюснина также подтвердила, что требования прокуратуры не принимает в полном объёме и не считает себя совершившей коррупционное правонарушение.
Адвокат Утяганов поинтересовался в процессе, есть ли у прокуратуры доказательства, что у Плюсниной в момент приобретения автомобиля в 2022 году были в наличии 7,96 млн рублей и что она действительно истратила их на покупку. Прокурор Севак Ванцян указал, что бремя доказывания в этом случае лежит на ответчике, а закон о противодействии коррупции не требует поиска таких доказательств: «Есть дорогостоящий автомобиль, зарегистрированный на имя Плюсниной и нет подтвержденного источника доходов для ее покупке».
Судья Костарева поставила на рассмотрение вопрос о привлечении в процесс в качестве третьего лица УФССП и Росимущества. Прокурор оставил разрешение вопроса на усмотрение суда.
Адвокат поддержал привлечение в процесс представителей данных организаций и указал на необходимость уведомления об этом его доверительницы. В суде был допрошен эксперт, оценивавший стоимость автомобиля. Он указал, что оценка проводилась без осмотра автомобиля. В данных экспертизы было указано, что автомобиль приходил ТО, которое не повлияло на стоимость кроссовера. Он напомнил, отвечая на вопрос адвоката, что есть методика Минюста для корректировок стоимости, согласно которой и были сделаны выводы.
Также, отвечая на пространные вопросы Утяганова, эксперт уточнил, что оценка автомобиля проводилась по состоянию на момент покупки в 2022 году, а не на август 2024 года, когда его осматривал эксперт из Казахстана. Поэтому эти два документа не могут быть сопоставлены.
Прокурор Ванцян также уточнил, что сделанное в Казахстане заключение не может иметь юридической силы, поскольку ни сама экспертиза не заявлялась, а дата ее проведения — спустя два года после приобретения автомобиля. «За два года машину могли ремонтировать, она могла ломаться», — пояснил представитель прокуратуры Перми.
Акцентировав, что поясняет конкретно для присутствующего в зале суда представителя Properm.ru, адвокат Утяганов заявил, что Плюснина приобрела элитный автомобиль за ту сумму, которую она называла ранее — 500 тыс. рублей. Он напомнил про гражданско-правовые отношения разрешают свободно совершать любые сделки по любой цене. Также он напомнил, что сделку Плюснина совершала как гражданское лицо, а не как чиновница.
«Не очень понимаю, что где Плюснина нарушила», — заявил Утяганов и потребовал исключить экспертное заключение, в том числе, ссылаясь на «выражение лица» опрошенного в суде эксперта и его низкую квалификацию. Он несколько раз повторил, что делает пояснения для представителя прессы в зале суда, иначе бы не стал пояснять ничего.
Судья отложил заседание на 6 ноября.
Ранее прокурор Севак Ванцян ходатайствовал о наложении ареста на банковские счета Плюсниной и запрете на списание с них средств. Он мотивировал это тем, что по аналогии с угоном за границу России автомобиля, ответчица может скрыть свои средства от взыскания: «Они знали, что наложен арест, но перевезли ее после получения требований за пределы страны. Мы считаем, что угон машины в Казахстан — это целенаправленные действия по сокрытию транспортного средства от государства».
Прокуратура с февраля 2024 года пытается в суде истребовать в доход государства с чиновницы Плюсниной Mercedes-Benz Женщина не смогла подтвердить доходы, на которые смогла купить элитный кроссовер. Проведенная судом экспертиза уточнила стоимость машины на данный момент, она составляет 7,9 млн рублей (изначально называлась цифра в 9 млн рублей).
Не исключается, что история будет иметь продолжение, но уже в уголовном делопроизводстве — ответчица не только приобрела спорное имущество на незадекларированные доходы, но и попыталась его скрыть, перегнав на территорию другого государства.
Третьим лицами по делу проходит родственник Плюсниной Роман Назаров, соответчиком был привлечен Сергей Айба, продавец кроссовера. Как рассказали журналисту Properm.ru знакомые с ситуацией собеседники, автомобиль купил Назаров, но решил оформить его на Плюснину. Этот поступок он объяснял тем, что не хотел, чтобы транспортное средство стало предметом финансовых претензий супруги. Однако, подтвердить источник доходов на покупку элитного Mercedes-Benz никто в ходе процесса не смог. Изначально чиновница утверждала, что покупка обошлась ей в 500 тыс. рублей, для установления реальной стоимости потребовалась судебная экспертиза.