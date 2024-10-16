В конце октября в Петербурге пройдет ежегодная конференция FutureMed

В этом году основное внимание будет уделено противодействию медицинских технологий современным угрозам, стоящим перед человечеством. Конференция включает в себя панельные дискуссии и лекции, на которых будут обсуждены наиболее насущные вопросы. Среди тем — подготовка к пандемиям, борьба с супербактериями и голодом, целесообразность внедрения искусственного интеллекта в медицину. Кроме того, в повестке заявлены темы границ биопротезирования и генетических исследований, пишет rosbalt.ru.