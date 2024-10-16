В конце октября в Петербурге пройдет ежегодная конференция FutureMed

Posted 16 октября, 12:03
Published 16 октября, 12:03
Modified 16 октября, 12:04
Updated 16 октября, 12:04
Участники обсудят важнейшие проблемы, с которыми сталкивается медицина и общество в целом. Ожидается, что на конференции соберется более 500 человек.
В этом году основное внимание будет уделено противодействию медицинских технологий современным угрозам, стоящим перед человечеством. Конференция включает в себя панельные дискуссии и лекции, на которых будут обсуждены наиболее насущные вопросы. Среди тем — подготовка к пандемиям, борьба с супербактериями и голодом, целесообразность внедрения искусственного интеллекта в медицину. Кроме того, в повестке заявлены темы границ биопротезирования и генетических исследований, пишет rosbalt.ru.
На конференции свои доклады представят ведущие специалисты медицинской отрасли, среди которых: Кирилл Коротков, директор по маркетингу Союза «Кибатлетика»; Евгений Паперный, глава направления медицинских информационных продуктов в ПАО «Сбербанк», руководитель проекта GigaChat; Леонид Чутко, профессор, д. м. н., руководитель Центра поведенческой неврологии и заведующий лабораторией коррекции психического развития и адаптации в Институте мозга человека имени Н. П. Бехтеревой РАН; Андрей Поздняков, к. м. н., инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь»; Роман Иванов, MD, PhD, глава ученого совета университета «Сириус»; Юрий Матвиенко, руководитель отдела нейротехнологий компании «Моторика»; Александр Ракитько, директор по науке в медико-генетической компании «Генотек»; Сергей Ткачёв, врач-офтальмолог, исследователь и основатель проекта Medical Channel («Медач»); Ирина Гриценко, адвокат в области медицинского права; Сергей Федосов, к. м. н., руководитель платформы цифрового здравоохранения «МедРокет» и Виктория Читлова, к. м. н., психиатр и психотерапевт, возглавляющая Центр психотерапии доктора Читловой.
Генеральным партнером конференции традиционно выступает компания ИНВИТРО, а медиахолдинг 1MI является информационным партнером мероприятия.