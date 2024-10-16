В крупном банке посчитали, сколько средств россияне хранят на вкладах

Posted 16 октября, 16:14
Published 16 октября, 16:14
Modified 16 октября, 16:16
Updated 16 октября, 16:16
Об этом в рамках FINOPOLIS 2024 сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
«В 2022 году основной индикатор денежного рынка в моменте вырос до 20%, но зафиксировался на этом уровне только на пару месяцев. В этом же году ключевая ставка пока ниже, 16-19%, однако такие высокие значения держатся в течение всего года и нельзя исключать ее дальнейший рост. В такой ситуации, вкладчики, отказываясь от крупных покупок, стараются все накопленные или свободные средства аккумулировать на депозитах, чтобы максимизировать свою доходность. В этом году мы наблюдаем рекордную сумму среднего чека в сегменте массовой розницы — 531 тысяча рублей», — сказал Георгий Горшков.
Ранее, ВТБ сообщал, что банки начали смещать максимальные ставки по вкладам с коротких периодов на среднесрочные. Уже около 48% всех открываемых вкладов на рынке приходятся на срок от 6 месяцев до 1 года. В ВТБ этот показатель еще выше — 65%. Доля краткосрочных вкладов в портфеле банка составляет лишь 12%. Это говорит о готовности вкладчиков размещать средства вдолгую. В настоящий момент продуктовые предложения ВТБ со ставками доступны клиентам «Открытия», которым до конца этого года предоставляется онлайн-переход в защищенных дистанционных каналах или при личном присутствии в офисе.
Совет директоров Банка России 22 декабря 2022 года принял решение о продаже 100% акций банка «Открытие» банку ВТБ.
Завершить объединение банков планируется до конца 2024 года.