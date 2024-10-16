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Posted 16 октября, 12:33

Published 16 октября, 12:33

Modified 16 октября, 12:35

Updated 16 октября, 12:35

В Перми продолжается подготовка участка для строительства межвузовского кампуса

В Перми продолжается подготовка участка для строительства межвузовского кампуса

16 октября 2024, 12:33
Фото: пресс-служба правительства Пермского края
Проект позволит талантливым студентам заниматься в современных лабораториях и внедрять разработки на промышленных предприятиях региона.

В Камской долине активно ведутся работы по подготовке участка для возведения межвузовского кампуса «Будущее Пармы». Сейчас компания-концессионер — подрядчик ООО «Эталонпромстрой» — готовит участок к инженерно-техническим мероприятиям по вертикальной планировке площадки и устройству строительного городка. Работы идут по заключенному договору генерального подряда с подрядной организацией.

Строительство межвузовского кампуса «Будущее Пармы» началось благодаря национальному проекту «Наука и университеты». Кампус появится в правобережной части Перми и охватит территорию площадью более 20 га. По проекту подрядчик обустроит учебно-лабораторные пространства, современный технопарк, спортивный и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, а также конгресс-холл и жилые кварталы с гостиничным комплексом для студентов и преподавателей на 5 тыс. мест.

Общая площадь объектов строительства достигнет более 160 тыс. кв. м. Инфраструктура кампуса даст талантливой молодежи Прикамья возможность заниматься исследовательской деятельностью и фундаментальной наукой в инновационных лабораториях, а также внедрять свои разработки в производственные процессы предприятий края.

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