В Перми продолжается подготовка участка для строительства межвузовского кампуса

Строительство межвузовского кампуса «Будущее Пармы» началось благодаря национальному проекту «Наука и университеты». Кампус появится в правобережной части Перми и охватит территорию площадью более 20 га. По проекту подрядчик обустроит учебно-лабораторные пространства, современный технопарк, спортивный и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, а также конгресс-холл и жилые кварталы с гостиничным комплексом для студентов и преподавателей на 5 тыс. мест.