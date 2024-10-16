В Прикамье 12-летние подростки разбили линзы железнодорожных светофоров

Posted 16 октября, 14:35
Published 16 октября, 14:35
Modified 16 октября, 14:37
Updated 16 октября, 14:37
Сотрудники транспортной полиции в Перми привлекли к административной ответственности родителей несовершеннолетних, разбивших линзы железнодорожных светофоров. Об этом рассказали Properm.ru в пресс-службе правоохранительных органов.
Сообщение о том, что на железнодорожной станции необщего пользования Симонята на сигнальных светофорах разбиты линзы, поступило в отделение полиции на станции Верещагино 9 октября. Общий ущерб составил 14 тыс. рублей. Выяснилось, что в тот день железнодорожники видели около светофоров двух подростков.
После просмотра видеозаписи очевидцев инцидента были установлены личности несовершеннолетних. Ими оказались два 12-летних местных жителя, учащихся одной из школ Краснокамского района.
По словам подростков, в тот день они гуляли неподалеку железнодорожных путей и им стало интересно посмотреть, как устроен сигнальный светофор. Так они разбили пять линз на трех светофорах. При этом, по месту жительства дети характеризуются положительно, проживают в полных семьях и на профилактических учетах не состоят.
С нарушителями была проведена профилактическая беседа, в ходе которой инспектор по делам несовершеннолетних Пермского ЛО МВД России на транспорте объяснил, что светофоры являются элементом регулирования и отвечают за безопасность движения составов на железной дороге.
В отношении родителей подростков были составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних». Законным представителям предстоит возместить ущерб.
Информация об инциденте была направлена в Комиссию по делам несовершеннолетних, территориальный отдел органа внутренних дел, а также по месту учебы школьников.