В Прикамье 12-летние подростки разбили линзы железнодорожных светофоров

По словам подростков, в тот день они гуляли неподалеку железнодорожных путей и им стало интересно посмотреть, как устроен сигнальный светофор. Так они разбили пять линз на трех светофорах. При этом, по месту жительства дети характеризуются положительно, проживают в полных семьях и на профилактических учетах не состоят.