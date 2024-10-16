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Posted 16 октября, 13:21

Published 16 октября, 13:21

Modified 16 октября, 13:23

Updated 16 октября, 13:23

В Пермском крае планируют упразднить восемь деревень Юьсвинского округа

В Прикамье хотят упразднить восемь деревень

16 октября 2024, 13:21
Фото: 1MI

В Пермском крае планируют упразднить восемь деревень Юьсвинского округа

Населенные пункты войдут в состав села Юсьва.

Власти Юсьвинского округа одобрили объединение восьми деревень с селом Юсьва. Речь идет о населенных пунктах Асаново, Баранчиново, Верх-Мега, Жигиново, Зуево, Мокрушино, Почашер, Черемново. Согласно решению депутатов думы муниципалитета, деревни будут упразднены.

Главе округа поручено подготовить соответствующую законодательную инициативу об изменении административно-территориального устройства в регионе, сообщили в Совете представительных органов муниципальных образований Пермского края.

Ранее депутаты Думы Юсьвинского округа внесли соответствующие изменения в Генеральный план территории, основанием для которого послужило обращение жителей деревень. Объединение позволит им принять участие в программе догазификации.

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#Пермский край#Дума#Прикамье#Совещание#Деревни#Административно-территориальное устройство#Законодательная инициатива#Юсьвинский округ
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