В Прикамье хотят упразднить восемь деревень

Главе округа поручено подготовить соответствующую законодательную инициативу об изменении административно-территориального устройства в регионе, сообщили в Совете представительных органов муниципальных образований Пермского края.



Ранее депутаты Думы Юсьвинского округа внесли соответствующие изменения в Генеральный план территории, основанием для которого послужило обращение жителей деревень. Объединение позволит им принять участие в программе догазификации.