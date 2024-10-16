В Прикамье хотят упразднить восемь деревень

Posted 16 октября, 13:21
Published 16 октября, 13:21
Modified 16 октября, 13:23
Updated 16 октября, 13:23
Власти Юсьвинского округа одобрили объединение восьми деревень с селом Юсьва. Речь идет о населенных пунктах Асаново, Баранчиново, Верх-Мега, Жигиново, Зуево, Мокрушино, Почашер, Черемново. Согласно решению депутатов думы муниципалитета, деревни будут упразднены.
Главе округа поручено подготовить соответствующую законодательную инициативу об изменении административно-территориального устройства в регионе, сообщили в Совете представительных органов муниципальных образований Пермского края.
Ранее депутаты Думы Юсьвинского округа внесли соответствующие изменения в Генеральный план территории, основанием для которого послужило обращение жителей деревень. Объединение позволит им принять участие в программе догазификации.