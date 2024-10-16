В Прикамье принят закон о появлении вытрезвителей с 2025 года

Posted 16 октября, 03:34
Published 16 октября, 03:34
Modified 16 октября, 04:17
Updated 16 октября, 04:17
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал закон о появлении вытрезвителей в регионе с 1 января 2025 года. В сентябре текущего года инициативу приняли депутаты Законодательного собрания Прикамья, пишет URA.ru со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ. Проект закона также опубликован на портале краевого парламента.
Решение об открытии вытрезвителей будут принимать комиссии по профилактике правонарушений. Они будут учитывать количество протоколов об административных правонарушениях и преступлений, совершенных в состоянии опьянения, а также число случаев гибели от переохлаждения с признаками употребления алкоголя или наркотиков. Сейчас вытрезвители работают в 27 регионах России, В их числе Московская, Тюменская, Нижегородская, Челябинская области и другие.