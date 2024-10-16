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Posted 16 октября, 03:34

Published 16 октября, 03:34

Modified 16 октября, 04:17

Updated 16 октября, 04:17

В Пермском крае с 1 января 2025 года будут открывать вытрезвители

В Прикамье принят закон о появлении вытрезвителей с 2025 года

16 октября 2024, 03:34
Фото: Изображение Midjourney

В Пермском крае с 1 января 2025 года будут открывать вытрезвители

Решение об открытии специализированных учреждений будет принимать комиссия.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал закон о появлении вытрезвителей в регионе с 1 января 2025 года. В сентябре текущего года инициативу приняли депутаты Законодательного собрания Прикамья, пишет URA.ru со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ. Проект закона также опубликован на портале краевого парламента.

Фото: проект принятого закона / zakon.zsperm.ru

Решение об открытии вытрезвителей будут принимать комиссии по профилактике правонарушений. Они будут учитывать количество протоколов об административных правонарушениях и преступлений, совершенных в состоянии опьянения, а также число случаев гибели от переохлаждения с признаками употребления алкоголя или наркотиков. Сейчас вытрезвители работают в 27 регионах России, В их числе Московская, Тюменская, Нижегородская, Челябинская области и другие.

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#Общество#Пермь#Алкоголь#Закон#Законопроект#Вытрезвители
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