В уголовном деле экс-директора кунгурского «Водоканала» появился элитный автомобиль

Posted 16 октября, 04:00
Published 16 октября, 04:00
Modified 17 октября, 03:16
Updated 17 октября, 03:16
Срок предварительного следствия по уголовному делу о мошенничестве при исполнении госконтрактов на реконструкцию сетей водоснабжения в Кунгуре продлен до 15 ноября, рассказали журналисту Properm.ru в суде. До этого времени продлен домашний арест обвиняемому в мошенничестве бывшему директору муниципального предприятия Андрею Богомолову. На данный момент и до окончания следственных мероприятий официально в СУ СКР ход расследования не комментируют.
Сумма вменяемого ущерба муниципальному бюджету от мошеннических действий может увеличиться, рассказали редакции знакомые с ситуацией собеседники. Так, силовики изучают ряд контрактов, заключенных ГКМУП «Водоконал» в разные годы. Например, речь идет о подписанных в 2021 году с суксунским «Ракурсом» и кунгурским «Стройпроектом» договорах на строительстве первого и второго этапа водопровода по ул. Сиреневая, ул. Вишневая, ул. Рябиновская в Кунгуре для подключения водоснабжения земельных участков многодетных семей. Стоимость первого контракта составила 2,3 млн рублей, второго — 3,03 млн рублей.
По словам источников Properm.ru, после того, как был заключен договор с единственными участниками торгов, якобы Богомолов потребовал от директора «Стройпроекта» подписать договор субподряда с аффилированным ему ООО «Теплосервис». Это предприятие принадлежит родственнице Богомолова, утверждают собеседники в правоохранительных органах, Марии Стефанцевой. А директор «Теплосервиса» Александр Лубов официально был трудоустроен и в муниципальном «Водоканале». Следствие не исключает, что приобретенное в собственность этой частной компании транспортное средство — BMW X5 — использовалось непосредственно Богомоловым для личных поездок.
ООО «Теплосервис» до 2023 года был основным поставщиком тепловой энергии в социальные учреждения Кунгурского района. В 2020 году с компанией было подписано концессионное соглашение на передачу 13 котельных муниципальных образовательных учреждений. Самостоятельно участвовать в закупках по строительным контрактам компания не могла — из-за отсутствия опыта исполнения и компетенций в строительстве.
Следствие утверждает, что многие из заключаемых со сторонними контрагентами госконтракты были фиктивными, в реальности работы выполняли штатные сотрудники муниципального «Водоканала». Как и в случае со строительством водовода к домам для многодетных семей. При задержании Богомолова в мае, пресс-служба СУ СКР в официальном пресс-релизе сообщала, что уголовное возбудили уголовное дело по факту хищения из бюджета КГУП «Водоканал» более 2 млн рублей.
Силовикам стало известно, что Богомолов заключал фиктивные контракты с подрядчиками на строительство водопроводных сетей. Директор КГУП от своего имени подписывал договоры на ремонты сетей со сторонними организациями, они получали за это деньги, которые впоследствии обналичивались, утверждают собеседники Properm.ru в следствии. В реальности ремонтные работы проводились сотрудниками водоканала, а не частными подрядчиками.
Богомолов возглавил «Водоканал» в 2020 году, предприятие уже тогда находилось в тяжелом финансовом состоянии. До муниципальной службы он руководил городским отделом Госавтоинспекции, после чего занимал пост заместителя начальника. В 2021 году он заявлялся на выборы главы Кунгура, но во второй тур не вышел. Как утверждали тогда в местных СМИ и соцсетях, Богомолов мог участвовать в кампании как «технический кандидат» действующего главы Вадима Лысанова.
Городские сети водоснабжения и водоотведения Кунгура были и до сегодняшнего дня остаются в изношенном состоянии, несмотря на то, что много лет действовала инвестпрограмма «Реконструкция системы водоснабжения города Кунгура на 2007–2018 годы». В 2021 году городские власти направляли из дефицитного бюджета 1 млн рублей субсидии для решения экстренных вопросов на городских сетях.
7 декабря прошлого года во время сорокаградусных морозов в Кунгуре произошел порыв теплотрассы, подача теплоносителя была прекращена в 26-ти многоквартирных домах. Аварию устранили, но перебои подачи тепла жители не менее, чем 50-ти многоквартирных домов испытывали еще несколько дней. По словам людей, температура в квартирах опускалась до +9… 11 градусов. Тепло восстановилось в жилых помещениях только 12 — 13 декабря. 31 декабря в Кунгуре снова семь многоквартирных домов, где проживает 918 человек остались без тепла и горячего водоснабжения из-за аварии на теплотрассе в микрорайоне Черёмушки.