В уголовном деле экс-директора кунгурского «Водоканала» появился элитный автомобиль

7 декабря прошлого года во время сорокаградусных морозов в Кунгуре произошел порыв теплотрассы, подача теплоносителя была прекращена в 26-ти многоквартирных домах. Аварию устранили, но перебои подачи тепла жители не менее, чем 50-ти многоквартирных домов испытывали еще несколько дней. По словам людей, температура в квартирах опускалась до +9… 11 градусов. Тепло восстановилось в жилых помещениях только 12 — 13 декабря. 31 декабря в Кунгуре снова семь многоквартирных домов, где проживает 918 человек остались без тепла и горячего водоснабжения из-за аварии на теплотрассе в микрорайоне Черёмушки.