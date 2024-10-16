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Posted 16 октября, 09:55

Published 16 октября, 09:55

Modified 16 октября, 09:57

Updated 16 октября, 09:57

Ветераны филиала «ПМУ» получили награды

Ветераны филиала «ПМУ» получили награды

16 октября 2024, 09:55
Фото: Виктория Тарасенко
Бывшие сотрудники филиала продолжают получать поддержку от предприятия и после выхода на пенсию.

Ветераны филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ 10 октября отметили День пожилого человека. Во Дворце культуры им. Ю. А. Гагарина собрались 120 сотрудников, вышедших на заслуженный отдых, вместе с супругами.

Праздник был посвящен объявленному в России Году семьи. В честь этого в самом начале торжества на малой сцене дворца культуры прошла церемония награждения семейных пар ветеранов, отмечающих в 2024 году юбилейные даты совместной жизни. Награду за самый большой семейный стаж вручили ветерану «ПМУ» Анатолию Заворотневу и его супруге Тамаре. В сентябре они отметили бриллиантовую свадьбу — 60 лет.

Фото: Виктория Тарасенко

Председатель Совета ветеранов «ПМУ» Венера Габидуллина удостоилась награды к празднику. Ей вручили медаль «За заслуги в ветеранском движении».

Венера Габидуллина, председатель Совета ветеранов филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“:

— Мне было приятно, что мою работу оценили так высоко. Цель деятельности Совета в том, чтобы жизнь наших ветеранов была активной и интересной, насыщенной яркими событиями. Чтобы те, кто вышел на заслуженной отдых, чувствовали любовь и заботу не только близких людей, но и предприятия, которому они посвятили немало лет своей жизни.

После награждения гостей праздника ждал фуршет и концерт вокального квартета «Россо». Лауреаты международных и всероссийских конкурсов посвятили ветеранам песни мировой эстрады и оперные хиты.

Филиал «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ на постоянной основе оказывает финансовую помощь Совету ветеранов предприятия, в котором состоит около 400 сотрудников, вышедших на заслуженный отдых. В 2024 году объем поддержки составит 6,9 млн рублей. Из этих средств бывшие сотрудники „ПМУ“ получают единовременные выплаты к календарным праздникам и юбилейным датам, а также ежеквартальную материальную помощь, размер которой зависит от стажа работы на предприятии. Для ветеранов проводится вакцинация против различных заболеваний, предусмотрена финансовая помощь в приобретении лекарств, организуются различные мероприятия.

С актуальными вакансиями в филиале «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ можно познакомиться по ссылке.

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