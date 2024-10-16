Ветераны филиала «ПМУ» получили награды

Posted 16 октября, 09:55
Published 16 октября, 09:55
Modified 16 октября, 09:57
Updated 16 октября, 09:57
Ветераны филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ 10 октября отметили День пожилого человека. Во Дворце культуры им. Ю. А. Гагарина собрались 120 сотрудников, вышедших на заслуженный отдых, вместе с супругами.
Праздник был посвящен объявленному в России Году семьи. В честь этого в самом начале торжества на малой сцене дворца культуры прошла церемония награждения семейных пар ветеранов, отмечающих в 2024 году юбилейные даты совместной жизни. Награду за самый большой семейный стаж вручили ветерану «ПМУ» Анатолию Заворотневу и его супруге Тамаре. В сентябре они отметили бриллиантовую свадьбу — 60 лет.
Председатель Совета ветеранов «ПМУ» Венера Габидуллина удостоилась награды к празднику. Ей вручили медаль «За заслуги в ветеранском движении».
Венера Габидуллина, председатель Совета ветеранов филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“:
— Мне было приятно, что мою работу оценили так высоко. Цель деятельности Совета в том, чтобы жизнь наших ветеранов была активной и интересной, насыщенной яркими событиями. Чтобы те, кто вышел на заслуженной отдых, чувствовали любовь и заботу не только близких людей, но и предприятия, которому они посвятили немало лет своей жизни.
После награждения гостей праздника ждал фуршет и концерт вокального квартета «Россо». Лауреаты международных и всероссийских конкурсов посвятили ветеранам песни мировой эстрады и оперные хиты.
Филиал «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ на постоянной основе оказывает финансовую помощь Совету ветеранов предприятия, в котором состоит около 400 сотрудников, вышедших на заслуженный отдых. В 2024 году объем поддержки составит 6,9 млн рублей. Из этих средств бывшие сотрудники „ПМУ“ получают единовременные выплаты к календарным праздникам и юбилейным датам, а также ежеквартальную материальную помощь, размер которой зависит от стажа работы на предприятии. Для ветеранов проводится вакцинация против различных заболеваний, предусмотрена финансовая помощь в приобретении лекарств, организуются различные мероприятия.
С актуальными вакансиями в филиале «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ можно познакомиться по ссылке.