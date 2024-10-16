Ветераны филиала «ПМУ» получили награды

Филиал «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ на постоянной основе оказывает финансовую помощь Совету ветеранов предприятия, в котором состоит около 400 сотрудников, вышедших на заслуженный отдых. В 2024 году объем поддержки составит 6,9 млн рублей. Из этих средств бывшие сотрудники „ПМУ“ получают единовременные выплаты к календарным праздникам и юбилейным датам, а также ежеквартальную материальную помощь, размер которой зависит от стажа работы на предприятии. Для ветеранов проводится вакцинация против различных заболеваний, предусмотрена финансовая помощь в приобретении лекарств, организуются различные мероприятия.