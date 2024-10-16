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Posted 16 октября, 12:53

Published 16 октября, 12:53

Modified 16 октября, 13:26

Updated 16 октября, 13:26

Жителей Перми напугал пожар напротив набережной в Закамске

Жителей Перми напугал пожар напротив набережной в Закамске

16 октября 2024, 12:53
Фото: ЧП Пермь
В МЧС заявили, что в деревне Заосиново загорелся частный дом.

Напротив набережной Закамска пермяки заметили пожар, информация об этом появилась втелеграм-канале «ЧП Пермь». В Главном Управлении МЧС по Пермскому краю корреспонденту Properm.ru сообщили, что в деревне Заосиново (СНТ «Подосиново») горит частный жилой дом.

В настоящий момент пожарные ликвидируют горение. Никто не пострадал. Информация оперативная подлежит уточнению.

UPD: Пожар ликвидирован в 17:26.

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#Происшествия#Пермь#Пожар#Закамск
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