Жителей Перми напугал пожар напротив набережной в Закамске

Posted 16 октября, 12:53
Published 16 октября, 12:53
Modified 16 октября, 13:26
Updated 16 октября, 13:26
Напротив набережной Закамска пермяки заметили пожар, информация об этом появилась втелеграм-канале «ЧП Пермь». В Главном Управлении МЧС по Пермскому краю корреспонденту Properm.ru сообщили, что в деревне Заосиново (СНТ «Подосиново») горит частный жилой дом.
В настоящий момент пожарные ликвидируют горение. Никто не пострадал. Информация оперативная подлежит уточнению.
UPD: Пожар ликвидирован в 17:26.