Жителей Перми напугал пожар напротив набережной в Закамске

Напротив набережной Закамска пермяки заметили пожар, информация об этом появилась втелеграм-канале «ЧП Пермь». В Главном Управлении МЧС по Пермскому краю корреспонденту Properm.ru сообщили, что в деревне Заосиново (СНТ «Подосиново») горит частный жилой дом.