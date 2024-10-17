18-летнюю студентку из Перми оставили в СИЗО. Ее обвиняют по террористической статье

Морозов обвиняется в том, что она вступила в «террористическую организацию National-Socialism/White Power (NS/WP Crew)» в августе 2022 года. В 17-летнем возрасте, то есть в 2023 году, она склоняла к вступлению в то же объединение двух взрослых мужчин, полагает следствие. По обвинению об участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) грозит от 10 до 20 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.