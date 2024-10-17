18-летнюю студентку из Перми оставили в СИЗО. Ее обвиняют по террористической статье

Posted 17 октября, 07:12
Published 17 октября, 07:12
Modified 17 октября, 07:31
Updated 17 октября, 07:31
Судья Ленинского районного суда Марина Насибуллина по ходатайству следователя УФСБ России по Пермскому краю на два месяца продлила срок содержания под стражей первокурснице пермского медуниверситета Инге Морозовой, передает журналист Properm.ru из зала суда.
Судебное заседание по избранию меры пресечения проходило в закрытом режиме, об этом ходатайствовали как следователь спецслужбы, так и адвокат Морозовой Александр Струков. В итоге в присутствии журналистов была установлена личность обвиняемой и оглашено судебное решение. В смягчении меры с СИЗО на домашний арест Струкову было отказано
Адвокат Струков и следователь спецслужбы ходатайствовали о рассмотрении материалов в закрытом заседании. Представитель прокуратуры не возражала против участия СМИ в процессе. Поскольку данный вопрос должен быть разрешен в совещательной комнате, заседание было прервано.
Судья Насибуллина закрыла заседание для прессы, указав, что журналисты смогут присутствовать на оглашении решения. Фотографирование в зале суда также было запрещено, в том числе по ходатайству самой Морозовой.
Как сообщила сегодня в официальном пресс-релизе УФСБ по Пермскому краю, разосланном сразу после заседания суда, следственным отделом спецслужбы было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении студентки Пермского государственного медицинского университета, участвовавшей в деятельности террористической организации и осуществлявшей вербовку граждан России.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что девушка, являясь сторонником неонацистской идеологии, поддерживала контакты с лидерами националистической организации, администрировала каналы и чаты террористической направленности для пропаганды совершения преступлений экстремистской и террористической направленности, а также для поддержания связи и общения между участниками указанной террористической организации.
«УФСБ проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности обвиняемой», — указывают в спецслужбе.
23 августа тот же суд отправил Морозову в СИЗО, ее защита не смогла смягчить меру пресечения. Девушку подозревают в участии в организации NS/WP Crew, признанной в России террористической. Морозова была задержана 22 августа, ранее тот же суд арестовал ее за хулиганскую выходку и она находилась в ИВС. Как утверждает следствие, в день задержания Морозова намеревалась вылететь из Перми в Ереван с последующим выездом в Кишинев.
Расследование в отношении Инги Морозовой, выпускницы пермской гимназии №11 им. Сергея Дягилева, УФСБ по Пермскому краю начало 21 августа. По данным следствия, в переписке с разными людьми Морозова предлагала вступить в террористическую организацию National-Socialism/White Power (NS/WP Crew). Присылала картинки поджогов «нерусских». Сама Морозова, как и ее защита, отрицают такие действия, считает оговором изобличающие показания свидетелей.
Морозов обвиняется в том, что она вступила в «террористическую организацию National-Socialism/White Power (NS/WP Crew)» в августе 2022 года. В 17-летнем возрасте, то есть в 2023 году, она склоняла к вступлению в то же объединение двух взрослых мужчин, полагает следствие. По обвинению об участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) грозит от 10 до 20 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.
Следствие считает, что в действиях Морозовой могут быть усмотрены признаки и другого особо тяжкого преступления против общественной безопасности — вербовки для совершения террористических преступлений (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ).