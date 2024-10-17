57 студентов выбрали филиал «ПМУ» для стажировки и практики

Posted 17 октября, 09:26
Published 17 октября, 09:26
Modified 17 октября, 09:30
Updated 17 октября, 09:30
Светлана Кропотина, начальник отдела профессиональной подготовки и развития персонала филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“:
Стажировка в филиале «ПМУ» — это возможность окунуться в рабочую атмосферу большого предприятия, почувствовать дисциплину и ответственность. Оплата является дополнительным стимулом. Это позволяет студентам сосредоточиться на учебе и профессиональном развитии, не беспокоясь о финансовых вопросах. Многие стажеры после окончания учебы получают предложение трудоустроиться в филиале «ПМУ». Это свидетельствует о высоком качестве подготовки молодых специалистов.
С проходящими стажировку студентами заключается срочный трудовой договор на 3-6 месяцев. Его условия уточняются с каждым стажером в индивидуальном порядке. Рабочий график должен сочетаться с учебной нагрузкой. Для студентов-очников это неполный рабочий день с общей продолжительностью труда 20 часов в неделю. Набор стажеров идет круглый год.
Дмитрий Салуквадзе, студент 3 курса ПГНИУ:
Я учусь на эколога и прохожу стажировку в отделе экологии «ПМУ». Эту профессию выбрал потому, что мне близка тема заботы о природе. Стажировка в «Уралхиме» позволяет учиться, заниматься тем, что мне интересно. Это отличная возможность начать свой карьерный путь в большой современной компании.
В филиале «ПМУ» стажеры пользуются рядом корпоративных льгот. Это компенсация стоимости питания в столовой в размере 175 рублей в смену, служебный транспорт, участие в досуговых и спортивных мероприятиях предприятия. В случае трудоустройства стажера на постоянное место работы в течение года с даты выдачи диплома о среднем или высшем профессиональном образовании работодатель выплатит ему материальную помощь.