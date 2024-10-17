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Posted 17 октября, 09:26

Published 17 октября, 09:26

Modified 17 октября, 09:30

Updated 17 октября, 09:30

57 студентов выбрали филиал «ПМУ» для стажировки и практики

57 студентов выбрали филиал «ПМУ» для стажировки и практики

17 октября 2024, 09:26
Фото: Сергей Королев. Уралхим
С начала года производственную практику в филиале «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ прошли 40 студентов. Еще 17 учащихся устроились на оплачиваемую стажировку в цеха по производству аммиака и карбамида, а также в другие подразделения предприятия. Трое из них уже получили работу в филиале „ПМУ“.

Светлана Кропотина, начальник отдела профессиональной подготовки и развития персонала филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“:

Стажировка в филиале «ПМУ» — это возможность окунуться в рабочую атмосферу большого предприятия, почувствовать дисциплину и ответственность. Оплата является дополнительным стимулом. Это позволяет студентам сосредоточиться на учебе и профессиональном развитии, не беспокоясь о финансовых вопросах. Многие стажеры после окончания учебы получают предложение трудоустроиться в филиале «ПМУ». Это свидетельствует о высоком качестве подготовки молодых специалистов.

Фото: Сергей Королев. Уралхим

С проходящими стажировку студентами заключается срочный трудовой договор на 3-6 месяцев. Его условия уточняются с каждым стажером в индивидуальном порядке. Рабочий график должен сочетаться с учебной нагрузкой. Для студентов-очников это неполный рабочий день с общей продолжительностью труда 20 часов в неделю. Набор стажеров идет круглый год.

Дмитрий Салуквадзе, студент 3 курса ПГНИУ:

Я учусь на эколога и прохожу стажировку в отделе экологии «ПМУ». Эту профессию выбрал потому, что мне близка тема заботы о природе. Стажировка в «Уралхиме» позволяет учиться, заниматься тем, что мне интересно. Это отличная возможность начать свой карьерный путь в большой современной компании.

Фото: Сергей Королев. Уралхим

В филиале «ПМУ» стажеры пользуются рядом корпоративных льгот. Это компенсация стоимости питания в столовой в размере 175 рублей в смену, служебный транспорт, участие в досуговых и спортивных мероприятиях предприятия. В случае трудоустройства стажера на постоянное место работы в течение года с даты выдачи диплома о среднем или высшем профессиональном образовании работодатель выплатит ему материальную помощь.

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