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Posted 17 октября, 12:07

Published 17 октября, 12:07

Modified 17 октября, 12:09

Updated 17 октября, 12:09

Глава Пермского края проверил готовность снегоуборочной техники

Чистить дороги Перми и края будут 200 единиц техники. Насколько они готовы?

17 октября 2024, 12:07
Фото: Правительство Пермского края

Глава Пермского края проверил готовность снегоуборочной техники

В зимний вариант сейчас переоборудовано 80% специализированной дорожной техники.

Сегодня, 17 октября, губернатор Прикамья Дмитрий Махонин посетил производственную базу региональной Дорожно-эксплуатационной службы (ДЭС), которая занимается обслуживанием краевых дорог и дорожных объектов Перми. Глава региона проверил, насколько снегоуборочная техника готова к зиме.

Для очистки проезжей части будут задействовано 200 единиц коммунально-дорожной техники. Для содержания пешеходной части эксплуатируются коммунальные машины УКМ-2500 и ММК-1500, обрабатывающие противогололедными материалами дорожки и тротуары. Также, в зоне ответственности ДЭС уборка 89 остановок. На данный момент в зимний вариант переоборудовано 80% дорожной специализированной техники, 20% осуществляет текущее летне-осеннее содержание.

Фото: Правительство Пермского края
«Общая площадь обслуживаемых дорог и внутриквартальных проездов составляет более 4,2 млн кв. м. Из них почти 545 тыс. кв. м. занимают тротуары и свыше 350 тыс. кв. м. — газоны. С октября механизированные и ручные бригады начали интенсивную подготовку дорожной сети к зимним условиям, обеспечивая готовность к внезапным осадкам и морозам», — рассказали власти региона.

Всего к зимнему периоду заготовлено более 3,6 тыс. тонн галита и более 12,7 тыс. тонн пескосоляной смеси (ПСС). В центре Перми для борьбы с гололедом предусмотрено использование 6,8 тыс. тонн противогололедного реагента «Бионорд».

Снегоприемный пункт подготовлен к приему снега.

Фото: Правительство Пермского края
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