Чистить дороги Перми и края будут 200 единиц техники. Насколько они готовы?

Posted 17 октября, 12:07
Published 17 октября, 12:07
Modified 17 октября, 12:09
Updated 17 октября, 12:09
Сегодня, 17 октября, губернатор Прикамья Дмитрий Махонин посетил производственную базу региональной Дорожно-эксплуатационной службы (ДЭС), которая занимается обслуживанием краевых дорог и дорожных объектов Перми. Глава региона проверил, насколько снегоуборочная техника готова к зиме.
Для очистки проезжей части будут задействовано 200 единиц коммунально-дорожной техники. Для содержания пешеходной части эксплуатируются коммунальные машины УКМ-2500 и ММК-1500, обрабатывающие противогололедными материалами дорожки и тротуары. Также, в зоне ответственности ДЭС уборка 89 остановок. На данный момент в зимний вариант переоборудовано 80% дорожной специализированной техники, 20% осуществляет текущее летне-осеннее содержание.
«Общая площадь обслуживаемых дорог и внутриквартальных проездов составляет более 4,2 млн кв. м. Из них почти 545 тыс. кв. м. занимают тротуары и свыше 350 тыс. кв. м. — газоны. С октября механизированные и ручные бригады начали интенсивную подготовку дорожной сети к зимним условиям, обеспечивая готовность к внезапным осадкам и морозам», — рассказали власти региона.
Всего к зимнему периоду заготовлено более 3,6 тыс. тонн галита и более 12,7 тыс. тонн пескосоляной смеси (ПСС). В центре Перми для борьбы с гололедом предусмотрено использование 6,8 тыс. тонн противогололедного реагента «Бионорд».
Снегоприемный пункт подготовлен к приему снега.