Чистить дороги Перми и края будут 200 единиц техники. Насколько они готовы?

Для очистки проезжей части будут задействовано 200 единиц коммунально-дорожной техники. Для содержания пешеходной части эксплуатируются коммунальные машины УКМ-2500 и ММК-1500, обрабатывающие противогололедными материалами дорожки и тротуары. Также, в зоне ответственности ДЭС уборка 89 остановок. На данный момент в зимний вариант переоборудовано 80% дорожной специализированной техники, 20% осуществляет текущее летне-осеннее содержание.