Дети с муковисцидозом в опасности — могут остаться без самого нужного лекарства

Родители маленьких пациентов с муковисцидозом не против здоровой конкуренции, но категорически против подобного рода экспериментов на их детях. У Нины есть много вопросов. Например, как может участвовать в торгах препарат, который не прошёл регистрацию? Торги признаны проведенными с нарушениями — будут новые. Регистрация на них за 60 дней до начала торгов. Итого, если объявят сейчас, то состоятся они при хорошем раскладе в конце декабря. А когда придет лекарство… Меж тем у детей запасов «Трикафты» только до декабря 2024 года. Как им выжить?