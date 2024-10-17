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Posted 17 октября, 12:47

Published 17 октября, 12:47

Modified 17 октября, 12:49

Updated 17 октября, 12:49

Федеральный застройщик заключил с властями Прикамья договор КРТ Заостровки

Федеральный застройщик заключил с властями Прикамья договор КРТ Заостровки

17 октября 2024, 12:47
Фото: Изображение Midjourney
Территория будет застроена многоэтажками.

ООО «Специализированный застройщик „Заостровка“ обратилось в Пермскую комиссию по землепользованию и застройке с заявлением об установлении границы территориальной зоны комплексного развития территории (КРТ) в микрорайоне Заостровка Перми. Данный участок ограничен ул. Строителей и ул. Водопроводной, бульваром Преображенским в Кондратово. Здесь планируется возвести жилой комплекс переменной этажности, для этого застройщик предложил дополнить зону КРТ-15 подзонами в 25 этажей коэффициентом плотности 3,2.

В начале октября власти Прикамья заключили с компанией договор КРТ по инициативе правообладателей. В планах девелопера строительство и передача на баланс муниципалитета здание детсада на 225 мест, улично-дорожной сети с примыканием к дороге общего пользования. В рамках проекта предусмотрено благоустройство и озеленение территории, а также строительство многоуровневой парковки.

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#Детский сад#Строительство#Благоустройство#Парковка#Застройка#Прикамье#Жилой комплекс#Озеленение#Землепользование#КРТ
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