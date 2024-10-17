Федеральный застройщик заключил с властями Прикамья договор КРТ Заостровки

В начале октября власти Прикамья заключили с компанией договор КРТ по инициативе правообладателей. В планах девелопера строительство и передача на баланс муниципалитета здание детсада на 225 мест, улично-дорожной сети с примыканием к дороге общего пользования. В рамках проекта предусмотрено благоустройство и озеленение территории, а также строительство многоуровневой парковки.