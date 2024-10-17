Федеральный застройщик заключил с властями Прикамья договор КРТ Заостровки

Posted 17 октября, 12:47
Published 17 октября, 12:47
Modified 17 октября, 12:49
Updated 17 октября, 12:49
ООО «Специализированный застройщик „Заостровка“ обратилось в Пермскую комиссию по землепользованию и застройке с заявлением об установлении границы территориальной зоны комплексного развития территории (КРТ) в микрорайоне Заостровка Перми. Данный участок ограничен ул. Строителей и ул. Водопроводной, бульваром Преображенским в Кондратово. Здесь планируется возвести жилой комплекс переменной этажности, для этого застройщик предложил дополнить зону КРТ-15 подзонами в 25 этажей коэффициентом плотности 3,2.
В начале октября власти Прикамья заключили с компанией договор КРТ по инициативе правообладателей. В планах девелопера строительство и передача на баланс муниципалитета здание детсада на 225 мест, улично-дорожной сети с примыканием к дороге общего пользования. В рамках проекта предусмотрено благоустройство и озеленение территории, а также строительство многоуровневой парковки.