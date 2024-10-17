Главные победы турнира Ural FC 8 в Перми достались российским спортсменам

Posted 17 октября, 09:02
Published 17 октября, 09:02
Modified 17 октября, 09:04
Updated 17 октября, 09:04
Вчера на площадке пермского УДС «Молот» прошел международный турнир Лиги Ural FC 8. Всего состоялось двенадцать поединков в разных весовых категориях по правилам ММА и кикбоксинга.
В основном харде Сергей «Росомаха» Пономарев из Соликамска победил на ринге Джейдена Эйнауда из Австралии, Сослан «Кобра» Асбаров из Москвы оказался сильнее Роба «Белая Акула» Бордмана из Англии. Известный российский тяжеловес, шестикратный чемпион мира по боевому самбо Кирилл Сидельников из Старого Оскола техническим нокаутом в первом раунде победил экс-бойца Bellator и PFL американца Ракима «Бугимена» Кливленда.
Никита Шаршавин из Перми единогласным решением судей победил Дугласа Рибейро.
Трибуны «Молота» к основным поединкам матча были почти до отказа наполнены зрителями. Те, кто не смог посетить поединки, имел возможность смотреть прямую трансляцию схваток в онлайн-кинотеатре KION. Для тех, кто не успел посмотреть, доступна запись пермского турнира.