Главные победы турнира Ural FC 8 в Перми достались российским спортсменам

Трибуны «Молота» к основным поединкам матча были почти до отказа наполнены зрителями. Те, кто не смог посетить поединки, имел возможность смотреть прямую трансляцию схваток в онлайн-кинотеатре KION. Для тех, кто не успел посмотреть, доступна запись пермского турнира.