Из-за найденной на автовокзале в Перми гранаты задержали уже двоих мужчин

Вторую часть истории жители Перми узнали вечером в понедельник, когда из-за найденной гранаты люди были эвакуированы из здания автовокзала. Оказалось, что несмотря на слаженные действия полиции и службы безопасности бара «Доски», нетрезвому мужчине в какой-то момент удалось избавиться от боеприпаса. По его словам, гранату он выбросил на улице. Здесь ее подобрал другой гражданин, который носил с собой находку весь день, а вечером случайно выронил на автовокзале. По словам очевидцев, мужчина также был нетрезв. Просмотрев видео с камер наблюдения, полиции удалось личность мужчины установить и найти его местонахождение.