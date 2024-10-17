Из-за найденной на автовокзале в Перми гранаты задержали уже двоих мужчин

Posted 17 октября, 11:10
Published 17 октября, 11:10
Modified 17 октября, 11:52
Updated 17 октября, 11:52
Сегодня в Ленинском районном суде избрали меру пресечения 35-летнему пермяку, разгуливавшему по городу в минувшее воскресенье с гранатой. Как журналисту Properm.ru рассказали в суде, гражданина отправили в СИЗО до 15 декабря.
По имеющейся у редакции информации, мужчина поздно вечером в минувшее воскресенье пришел с другом в бар «Доски» на ул. Ленина и начал хвастаться боеприпасом. Это увидели сотрудники службы безопасности заведения и вызвали полицию. Дозвониться до администрации заведения и получить комментарии об инциденте журналисту Properm.ru не удалось, все известные номера телефонов не отвечали.
Мужчину, принесшего в бар гранату задержали и поместили в ИВС, ему было предъявлено обвинение в незаконном хранении и приобретении боеприпаса (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). В пресс-службе регионального главка МВД журналисту Properm.ru подтвердили, что по факту случившегося в отделе полиции Ленинского района возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Вторую часть истории жители Перми узнали вечером в понедельник, когда из-за найденной гранаты люди были эвакуированы из здания автовокзала. Оказалось, что несмотря на слаженные действия полиции и службы безопасности бара «Доски», нетрезвому мужчине в какой-то момент удалось избавиться от боеприпаса. По его словам, гранату он выбросил на улице. Здесь ее подобрал другой гражданин, который носил с собой находку весь день, а вечером случайно выронил на автовокзале. По словам очевидцев, мужчина также был нетрезв. Просмотрев видео с камер наблюдения, полиции удалось личность мужчины установить и найти его местонахождение.
Именно о его задержании в минувший понедельник нам официально сообщили в пресс-службе полиции. В отношении второго любителя ходить по городу с боеприпасами также возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ — за незаконное хранение боеприпасов без их использования.
В результате боеприпас в минувший понедельник вечером передали взрывотехникам Росгвардии, которые вывезли его на полигон и уничтожили. Сотрудники силовых ведомств поясняют, что все это время граната опасности для окружающих не представляла.