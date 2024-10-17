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Posted 17 октября, 06:15

Published 17 октября, 06:15

Modified 17 октября, 06:17

Updated 17 октября, 06:17

К зиме подготовлено свыше 1000 пермских остановочных павильонов

К зиме подготовлено свыше 1000 пермских остановочных павильонов

17 октября 2024, 06:15
Фото: properm.ru
До конца года планируется отремонтировать порядка 70 объектов.

В Перми к зимнему сезону подготовлено более 1000 остановочных павильонов. Об этом сообщают в администрации города. В течение августа и сентября в краевом центре проведено 4522 помывочных работ, удалено свыше 2864 граффити, проведено 28 014 очисток от объявлений.

Всего было покрашено 1022 павильона, заменено 250 кв. м. стекла и отремонтировано 74 павильона. Помимо этого, были проведены работы по очистке от ржавчины и замене фриз-вывесок с названиями остановок. До конца 2024 года планируется восстановить около 70 объектов.

«В городском департаменте транспорта напоминают, что состояние павильонов зависит не только от регулярного обслуживания, но и от жителей. Городская инфраструктура — это общественное имущество. При бережном отношении, средства, которые сейчас тратятся на обслуживание, могут быть направлены на благоустройство других объектов», — пишут власти.
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#Пермь#Ремонт#Зима#Общественный транспорт
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