К зиме подготовлено свыше 1000 пермских остановочных павильонов

Posted 17 октября, 06:15
Published 17 октября, 06:15
Modified 17 октября, 06:17
Updated 17 октября, 06:17
В Перми к зимнему сезону подготовлено более 1000 остановочных павильонов. Об этом сообщают в администрации города. В течение августа и сентября в краевом центре проведено 4522 помывочных работ, удалено свыше 2864 граффити, проведено 28 014 очисток от объявлений.
Всего было покрашено 1022 павильона, заменено 250 кв. м. стекла и отремонтировано 74 павильона. Помимо этого, были проведены работы по очистке от ржавчины и замене фриз-вывесок с названиями остановок. До конца 2024 года планируется восстановить около 70 объектов.
«В городском департаменте транспорта напоминают, что состояние павильонов зависит не только от регулярного обслуживания, но и от жителей. Городская инфраструктура — это общественное имущество. При бережном отношении, средства, которые сейчас тратятся на обслуживание, могут быть направлены на благоустройство других объектов», — пишут власти.