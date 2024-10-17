К зиме подготовлено свыше 1000 пермских остановочных павильонов

Всего было покрашено 1022 павильона, заменено 250 кв. м. стекла и отремонтировано 74 павильона. Помимо этого, были проведены работы по очистке от ржавчины и замене фриз-вывесок с названиями остановок. До конца 2024 года планируется восстановить около 70 объектов.