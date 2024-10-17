Медведев: Региональным отделениям ЕР необходимо усилить подготовку к будущим выборам

Во время встречи выступил временно исполняющий обязанности секретаря генерального совета Владимир Якушев, который отметил, что для успешного участия в выборах необходимо использовать все ресурсы и инструменты партии, а также организовывать совместные действия на региональном уровне в сотрудничестве с федеральным центром.