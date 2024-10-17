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Posted 17 октября, 10:23

Published 17 октября, 10:23

Modified 17 октября, 10:23

Updated 17 октября, 10:23

Медведев: Региональным отделениям ЕР необходимо усилить подготовку к будущим выборам

Медведев: Региональным отделениям ЕР необходимо усилить подготовку к будущим выборам

17 октября 2024, 10:23
Фото: ER.RU
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев провел встречу с руководителями региональных исполкомов. На мероприятии были определены задачи в подготовке к выборам, намеченным на 2025 и 2026 годы.

Медведев отметил, что по итогам недавней избирательной кампании партия значительно усилила свои позиции, однако он подчеркнул, что нельзя останавливаться на достигнутом. Он акцентировал важность активного взаимодействия с избирателями и выполнения задач, поставленных президентом, пишет mkset.ru.

Среди основных задач для партии — контроль за формированием бюджетов на различных уровнях для выполнения социальных обязательств и защита национальных интересов. Медведев также призвал к укреплению позиций партии на региональном и муниципальном уровнях, выделив значимость цифровизации и электоральных технологий.

«Естественно, заниматься исполнением задач, поставленных главой государства, и исполнением нашей с вами народной программы. Уделять внимание защите наших национальных интересов на всех фронтах», — отметил Медведев.

Председатель партии «Единая Россия» подчеркнул, что важно активно вовлекать молодежь и гражданских активистов в партийные дела, а также выделил значимость взаимодействия с первичными ячейками, где, по его мнению, сосредоточена основная партийная деятельность.

Во время встречи выступил временно исполняющий обязанности секретаря генерального совета Владимир Якушев, который отметил, что для успешного участия в выборах необходимо использовать все ресурсы и инструменты партии, а также организовывать совместные действия на региональном уровне в сотрудничестве с федеральным центром.

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что основой результативной работы является регулярный анализ социально-политической ситуации, социологических данных и актуальных трендов, пишет сайт ER.RU.

«Наши региональные отделения должны объединять глубокое знание ситуации на местах и понимание актуальных общепартийных установок», — подвел итог Якушев.«Наши региональные отделения должны объединять глубокое знание ситуации на местах и понимание актуальных общепартийных установок», — подвел итог Якушев.
«Наши региональные отделения должны объединять глубокое знание ситуации на местах и понимание актуальных общепартийных установок», — подвел итог Якушев.. Фото: ER.RU
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