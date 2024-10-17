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Posted 17 октября, 08:07

Published 17 октября, 08:07

Modified 17 октября, 08:21

Updated 17 октября, 08:21

На Алтае из-за камнепада пострадал 21-летний пермяк

На Алтае из-за камнепада пострадал 21-летний пермяк

17 октября 2024, 08:07
Фото: СУ СКР по Республике Алтай
Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В понедельник, 14 октября, в 10 км от села Акташ на горном хребте «Карагайский» организованная группа студентов Новосибирского государственного университета попала под камнепад. В результате инцидента погибла 18-летняя жительница Бердска Новосибирской области, пострадали 23-летняя жительница Иркутской области и 21-летний пермяк. Информация об этом появилась в телеграм-канале СУ СКР по Республике Алтай.

Оба студента были эвакуированы и госпитализированы. У девушки травма головы, а жителя Перми — травма ноги. Следствием возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших смерть человека, (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Ход и расследование уголовного дела находятся на контроле в следственном управлении.

Фото: СУ СКР по Республике Алтай
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#Уголовное дело#Госпитализация#Следствие#Алтай#Пострадавшие
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