На Алтае из-за камнепада пострадал 21-летний пермяк

В понедельник, 14 октября, в 10 км от села Акташ на горном хребте «Карагайский» организованная группа студентов Новосибирского государственного университета попала под камнепад. В результате инцидента погибла 18-летняя жительница Бердска Новосибирской области, пострадали 23-летняя жительница Иркутской области и 21-летний пермяк. Информация об этом появилась в телеграм-канале СУ СКР по Республике Алтай.