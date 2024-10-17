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Posted 17 октября, 09:38

Published 17 октября, 09:38

Modified 17 октября, 09:44

Updated 17 октября, 09:44

На реке Чусовой в Пермском крае расцвели «ледяные цветы»

На Чусовой в Пермском крае обнаружили редкое, но прекрасное природное явление

17 октября 2024, 09:38
Фото: Дирекция ООПТ Пермского края / VK

На реке Чусовой в Пермском крае расцвели «ледяные цветы»

Скоро чудо природы исчезнет.

На Чусовой обнаружили редкое природное явление — «ледяные цветы». Фотографиями в своем паблике делится Дирекция ООПТ Пермского края.

Речь идет о «кустиках» ледяных кристаллов, появляющихся на на тонком, свежем слое льда при большой разнице между температурами ледовой поверхности и воздуха. Например, если температура льда около 0°С, то воздуха — ниже -15-20°С. При этом не должно быть ветра.

Из-за безветренной погоды на поверхности льда образовался слой, насыщенный влагой. Водяные капли, находящиеся в слое воздуха у поверхности воды, контактируя с холодной воздушной массой, кристаллизуются. Кристаллы хаотично налипают друг на друга — и расцветают ледяные цветы. Это явление недолговечное. Когда лед становится толще, оно исчезает.

Фото: Дирекция ООПТ Пермского края / VK
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#Природа#Наука#Лед#Чусовая#Дикая природа#Живая природа
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