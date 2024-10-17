На Чусовой в Пермском крае обнаружили редкое, но прекрасное природное явление

Posted 17 октября, 09:38
Published 17 октября, 09:38
Modified 17 октября, 09:44
Updated 17 октября, 09:44
На Чусовой обнаружили редкое природное явление — «ледяные цветы». Фотографиями в своем паблике делится Дирекция ООПТ Пермского края.
Речь идет о «кустиках» ледяных кристаллов, появляющихся на на тонком, свежем слое льда при большой разнице между температурами ледовой поверхности и воздуха. Например, если температура льда около 0°С, то воздуха — ниже -15-20°С. При этом не должно быть ветра.
Из-за безветренной погоды на поверхности льда образовался слой, насыщенный влагой. Водяные капли, находящиеся в слое воздуха у поверхности воды, контактируя с холодной воздушной массой, кристаллизуются. Кристаллы хаотично налипают друг на друга — и расцветают ледяные цветы. Это явление недолговечное. Когда лед становится толще, оно исчезает.