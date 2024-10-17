На Чусовой в Пермском крае обнаружили редкое, но прекрасное природное явление

Речь идет о «кустиках» ледяных кристаллов, появляющихся на на тонком, свежем слое льда при большой разнице между температурами ледовой поверхности и воздуха. Например, если температура льда около 0°С, то воздуха — ниже -15-20°С. При этом не должно быть ветра.