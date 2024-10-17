На трассе в Прикамье из-за водителя с наркотическим опьянением погиб ребенок

Posted 17 октября, 15:57
Published 17 октября, 15:57
Modified 17 октября, 15:59
Updated 17 октября, 15:59
В Губахинском городском суде будут рассматривать уголовное дело о гибели семилетнего мальчика и его мамы в ДТП. Как сообщают в прокуратуре, утверждено обвинительное заключение в жителя Гремячинска. Ему было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, лицом, находящимся в состоянии опьянения (п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ).
По версии следствия, в 5 июля 2024 года днем мужчина 1978 года рождения перевозку пассажиров на технически исправном автомобиле марки LADA Granta. На участке автодороги «Кунгур — Соликамск» он внезапно выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с внедорожником MITSUBISHI L-200.
В результате полученных травм пассажирка и ее семилетний сын скончались на месте происшествия. 14-летний сын женщины был травмирован и доставлен в больницу с места аварии, вред здоровью несовершеннолетнего был квалифицирован следствием как легкий.
В ходе расследования уголовного дела проведено медицинское освидетельствование водителя на состояние опьянения. Исследование показало наличие в его организме наркотического вещества.