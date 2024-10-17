properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября, 15:57

Published 17 октября, 15:57

Modified 17 октября, 15:59

Updated 17 октября, 15:59

На трассе в Прикамье из-за водителя с наркотическим опьянением погиб ребенок

На трассе в Прикамье из-за водителя с наркотическим опьянением погиб ребенок

17 октября 2024, 15:57
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции
Смертельное ДТП произошло в начале июня, мать с двумя сыновьями ехала по делам в заказанном в интернете автомобиле.

В Губахинском городском суде будут рассматривать уголовное дело о гибели семилетнего мальчика и его мамы в ДТП. Как сообщают в прокуратуре, утверждено обвинительное заключение в жителя Гремячинска. Ему было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, лицом, находящимся в состоянии опьянения (п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ).

По версии следствия, в 5 июля 2024 года днем мужчина 1978 года рождения перевозку пассажиров на технически исправном автомобиле марки LADA Granta. На участке автодороги «Кунгур — Соликамск» он внезапно выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с внедорожником MITSUBISHI L-200.

В результате полученных травм пассажирка и ее семилетний сын скончались на месте происшествия. 14-летний сын женщины был травмирован и доставлен в больницу с места аварии, вред здоровью несовершеннолетнего был квалифицирован следствием как легкий.

В ходе расследования уголовного дела проведено медицинское освидетельствование водителя на состояние опьянения. Исследование показало наличие в его организме наркотического вещества.

На дороге Кунгур-Соликамск в ДТП погиб ребёнок
Узнать подробнее
#Происшествия#Общество#Суд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика