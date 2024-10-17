На трассе в Прикамье из-за водителя с наркотическим опьянением погиб ребенок

В Губахинском городском суде будут рассматривать уголовное дело о гибели семилетнего мальчика и его мамы в ДТП. Как сообщают в прокуратуре, утверждено обвинительное заключение в жителя Гремячинска. Ему было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, лицом, находящимся в состоянии опьянения (п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ).